Hlavná kapacita slovenskej pľúcnej medicíny: Príchute v nikotínových výrobkoch podporujú vznik závislosti už v rannom veku, ich zákaz podporujem

Fajčenie elektronických cigariet a používanie nikotínových vrecúšok deťmi je skutočný problém. Takmer každý z nás má v rodine alebo medzi priateľmi niekoho, kto tieto produkty našiel vo vrecku svojich detí.

Príchute, ktoré sú pridávané do elektronických cigariet a iných nikotínových výrobkov, môžu zvyšovať riziká spojené s ich užívaním.

Inhalovanie niektorých chemických príchutí môže poškodiť pľúca a dýchacie cesty, a to aj v prípade, že príchute neobsahujú nikotín.



Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, zároveň viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti. Pôsobí ako primár Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vyučuje na



Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, zároveň viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti. Pôsobí ako primár Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku SZU v Bratislave . Zároveň je hlavný odborník na tuberkulózu na Slovensku a expert WHO v oblasti tuberkulózy.

24.11.2024 (SITA.sk) - Do parlamentu bol predložený návrh, ktorý má zakročiť proti rastúcemu užívaniu nikotínových výrobkov medzi mladistvými. Poslanci Vladimír Baláž , Jozef Ježík a Jozef Valocký navrhujú zákaz predaja nikotínových výrobkov s príchuťami, ktoré lákajú neplnoletých, ako i úplný zákaz predaja jednorazových e-cigariet.Opatrenia si získavajú podporu aj u odbornej verejnosti. Príchute pridávané do nikotínových výrobkov zvyšujú atraktivitu z pohľadu mladistvých a zároveň zvyšujú riziká z ich užívania, hovorí v rozhovore pre agentúru SITA hlavná kapacita slovenskej pľúcnej medicíny, docent Ivan Solovič Ako prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) , ale aj ako viceprezident SLS a hlavne pneumológ - lekár, ktorý sa venuje problematike pľúcnych chorôb, tento návrh hodnotím vysoko pozitívne, plne podporujem navrhované kroky poslancov a členov Zdravotníckeho výboru NR SR Tento návrh vnímam ako preventívnu stratégiu, ktorá je zameraná na minimalizáciu rizika vzniku novej generácie fajčiarov.Z pohľadu pneumologickej spoločnosti v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej respiračnej spoločnosti by sme podporili aj tvrdšie opatrenia, napríklad zákaz všetkých príchutí, alebo zákaz celej kategórie "vape-ov".Ponuka rôznych príchutí, dizajn a marketing prispievajú k zvyšovaniu atraktivity nikotínových výrobkov z pohľadu mladistvých.Príchute, ktoré sú lákavé, napríklad ovocné alebo sladké, môžu u detí a adolescentov podporiť vznik závislosti na nikotíne už v ranom veku. Príklad z Českej republiky ukazuje, že až 61,5 % užívateľov vo veku 15 až 24 rokov siaha po výrobkoch práve kvôli príchutiam.Mládež môže začať používať alternatívne produkty, no v budúcnosti môžu prejsť na klasické tabakové cigarety alebo kombinovať rôzne formy tabakových produktov, čo predstavuje výrazné zdravotné riziko.Som pneumoftizeológ pre dospelých a teda stretávam sa v klinickej praxi s pacientmi staršími ako 19 rokov. Pracujem v praxi 34. rok a hlavne v posledných rokoch sa stretávam s problémom fajčenia aj u pacientov, ktorých preberám od detských pneumológov.Fajčenie elektronických cigariet a používanie nikotínových vrecúšok deťmi je skutočný problém. Nezabúdajme, že takmer každý z nás má v rodine alebo medzi priateľmi niekoho, kto tieto produkty našiel vo vrecku svojich detí.Hoci niektoré nové produkty môžu predstavovať nižšie riziko v porovnaní s tradičnými cigaretami,je stále návyková látka, ktorá zvyšuje krvný tlak a môže mať negatívne účinky na srdce, cievy a mozog.Dlhodobé používanie nikotínu tiež môže viesť k rôznym zdravotným problémom, ako je zhoršenie duševného zdravia, znížená imunitná funkcia a iné chronické ochorenia.Aj keď nové nikotínové výrobky môžu predstavovať menej rizika v porovnaní s tradičnými cigaretami, nie sú úplne. Najlepšou voľbou pre zdravie je vyhýbať sa nikotínu a tabakovým výrobkom úplne.Príchute, ktoré sú pridávané do elektronických cigariet a iných nikotínových výrobkov, môžu zvyšovať riziká spojené s ich užívaním. Tieto príchute, dosahované pomocou rôznych chemických látok, môžu mať niekoľko negatívnych účinkov.Niektoré chemikálie používané na výrobu príchutí môžu byť toxické, najmä keď sa zahrievajú na vysoké teploty, čo je bežné pri používaní elektronických cigariet.Napríklad látky ako diacetyl sa ukázali škodlivé pre pľúca a môžu spôsobiť ochorenie nazývané "popcornové pľúca". Diacetyl je organická zlúčenina, ktorá sa často používa v potravinárskom a nápojovom priemysle ako príchuť, najmä na vytvorenie chuti masla.Môže sa nachádzať aj v príchutiach pre elektronické cigarety, ktoré napodobňujú chuť potravín, ako je napríklad popcorn alebo rôzne sladké príchute. Aj keď je diacetyl považovaný za bezpečný pre konzumáciu v potravinách v malých množstvách, jeho inhalácia môže byť veľmi nebezpečná.Tieto riziká sú čoraz viac zdokumentované, najmä pokiaľ ide o mladistvých. Mnohé štúdie naznačujú, že vysoké koncentrácie nikotínu môžu u mladých ľudí spôsobiť poruchy spánku, problémy s koncentráciou, zhoršenie nálady, a dokonca zvyšovať riziko rozvoja úzkostných porúch alebo depresií.Existujú správy o kolapsoch a hospitalizáciách, ktoré boli spôsobené intoxikáciou nikotínom, najmä pri náhodnom predávkovaní alebo pri používaní produktov s vysokými koncentráciami nikotínu, ktoré neboli určené pre začínajúcich používateľov. Toto riziko je obzvlášť vysoké, ak sa výrobky používajú nesprávne alebo ak mladí ľudia používajú silné koncentrácie nikotínu bez predchádzajúcej skúsenosti.Preto je nevyhnutné, aby sme sa zamerali nielen na prevenciu používania nikotínových výrobkov medzi mladistvými, ale aj na zvýšenie informovanosti o rizikách spojených s ich používaním, vrátane možných zdravotných komplikácií, ktoré môžu nastať pri predávkovaní nikotínom alebo pri pravidelnom používaní produktov s vysokou koncentráciou nikotínu.Predkladatelia návrhu sa inšpirovali praxou krajín ako Veľká Británia, Austrália, Nový Zéland a vybraných členských štátov EÚ, ako sú Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Holandsko, Slovinsko a Maďarsko, kde už zákazy príchutí platia. Chceme sa teda inšpirovať tými, ktorí sú v tomto smere už ďalej, a nie ísť proti prúdu.Ako pneumológovia a členovia Európskej respiračnej spoločnosti predpokladáme, že v krátkom čase súčasná nová Európska komisia predloží návrh na riešenie tohto problému na celoeurópskej úrovni, podobne ako v prípade cigariet a iných tabakových výrobkov. Avšak už teraz by sme nemali čakať, aby sa tieto produkty naďalej šírili medzi mladistvými.