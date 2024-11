Trump si vyberá kontroverzných členov vlády, obavy vyvoláva aj neskúsený nominant na post šéfa Pentagonu

Gaetz odchádza z Kongresu

23.11.2024 (SITA.sk) - Donald Trump horúčkovitým tempom nominuje členov svojej budúcej administratívy. Ako najkontroverznejší sa ukázal floridský zástupca v Snemovni reprezentantov Matt Gaetz , ktorého novozvolený prezident USA chcel na post ministra spravodlivosti. Gaetz svoj záujem o túto funkciu stiahol vzhľadom na preverovanie obvinení, že sa podieľal na obchodovaní so sexom.Gaetz v piatok oznámil, že sa nevráti ani do Kongresu, hoci obvinenia rázne poprel. Kolegov prekvapil tým, že odišiel z Kongresu v ten istý deň, keď ho Trump nominoval na post ministra spravodlivosti.Niektorí špekulovali, že by stále mohol zložiť prísahu poslanca na ďalšie dvojročné obdobie, vzhľadom na to, že kreslo obhájil vo voľbách začiatkom novembra. Ale Gaetz, ktorý je v štátnej a národnej politike 14 rokov, sa vyjadril, že v Kongrese končí. „Myslím si, že osem rokov v Kongrese Spojených štátov je pravdepodobne dosť času," povedal.Trump ihneď informoval, že na čelo rezortu spravodlivosti vymenuje bývalú generálnu prokurátorku štátu Florida Pam Bondiovú . Bondiová je hlasnou obhajkyňou Donalda Trumpa. Patrila do tímu jeho právnikov, keď prvýkrát čelil impeachmentu.Trumpa vtedy obvinili zo zneužitia právomoci podmieňovaním vojenskej pomoci Ukrajine tým, že Kyjev bude prešetrovať vtedajšieho bývalého viceprezidenta Joea Bidena . Trumpa však neusvedčili.Ministrom energetiky v novej administratíve má byť Chris Wright . Ide o generálneho riaditeľa spoločnosti Liberty Energy, ktorá podniká v oblasti ropného a plynárenského sektora. Nominant na post ministra energetiky je hlasným zástancom ťažby ropy a plynu vrátane ťažby frakovaním. Ide o kľúčový prvok Trumpovho úsilia o dosiahnutie americkej „energetickej dominancie“ na globálnom trhu.Wright je jedným z najhlasnejších kritikov úsilia o boj proti klimatickým zmenám a mohol by podporiť fosílne palivá, vrátane rýchlych krokov na ukončenie ročnej pauzy pri schvaľovaní vývozu zemného plynu, ktorú uplatnila Bidenova administratíva.Wright tvrdí, že klimatické hnutie na celom svete „kolabuje pod vlastnou váhou“. Podľa jeho názoru je globálne potrebná väčšia produkcia fosílnych palív, aby sa ľudia dostali z chudoby.Kontroverzná je aj nominácia protivakcinačného aktivistu Roberta F. Kennedyho mladšieho na post ministra zdravotníctva. Nominácia Kennedyho, ktorý pôvodne chcel kandidovať na post prezidenta za demokratov, potom ako nezávislý a napokon podporil Trumpa, vyvolala obavy u ľudí znepokojených jeho históriou podpory nepodloženého strachu z vakcín.Napríklad už dlho šíri vyvrátenú ideu, že vakcíny spôsobujú autizmus. Kennedy je synom bývalého amerického ministra spravodlivosti a senátora Roberta F. Kennedyho a synovcom bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Republikánskeho kandidáta na post amerického prezidenta Donalda Trumpa začal podporovať v auguste tohto roka.Za ministra obrany Trump navrhuje spolumoderátora relácie Fox News Channel „Fox & Friends Weekend“ Peteho Hegsetha, ktorému chýbajú skúsenosti z oblasti armády a národnej bezpečnosti.Ak ho Senát vo funkcii ministra obrany potvrdí, prevezme tento post počas série globálnych kríz, od ruskej vojny na Ukrajine a konfliktu medzi Izraelom, Hamasom Hizballáhom až po stupňujúce sa obavy z rastúceho spojenectva medzi Ruskom a Severnou Kóreou.Najmenej spornou sa zatiaľ zdá nominácia manažéra hedžových fondov Scotta Bessenta za ministra financií. Bessent je zástancom znižovania deficitu. Trump zároveň uviedol, že za šéfa Úradu pre manažment a rozpočet nominuje Russella Voughta. Rovnakú pozíciu Vought zastával počas prvého Trumpovho pôsobenia na poste prezidenta.Tieto návrhy ukazujú, ako sa Trump snaží dostať do rovnováhy svoju niekedy protichodnú ekonomickú agendu, ktorá zahŕňa redukciu daní, znižovanie vládnych výdavkov, zavádzanie ciel na dovoz zo zahraničia a znižovanie cien pre amerických spotrebiteľov. Bessent je úzko spätý s Wall Street a mohol by získať podporu oboch hlavných amerických politických strán.Okrem toho si novozvolený prezident za svoju ministerku práce vybral členku Snemovne reprezentantov Lori Chavezovú-DeRemerovú z Oregonu, ktorá je medzi republikánmi vzácnym prípadom oddaného spojenca odborových organizácií.