Hlavné ceny World Press Photo získali snímky na tému migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Amsterdam 12. apríla (TASR) - Predsedníčka poroty udeľujúcej cenu World Press Photo tvrdí, že víťazná snímka musí byť "v ideálnom prípade prekvapujúca, unikátna, relevantná a zapamätateľná".Whitney Johnsonová za takú považuje aj fotografiu, ktorej túto cenu udelili v noci na piatok. Jej autorom je americký fotograf John Moore. Jeho víťazný záber plačúceho dievčatka z Hondurasu zadržané spolu so svojou matkou na hranici s USA vznikol v čase stupňujúcej sa kritiky na adresu migračnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tá totiž zahŕňala aj rozdeľovanie rodín migrantov.Johnsonová uviedla, že víťazná snímka má všetky vyžadované atribúty a "veľmi zaujímavé detaily" - "počínajúc gumenými rukavicami na rukách príslušníka pohraničnej služby a chýbajúcimi šnúrkami na teniskách matky končiac".Táto fotografia má okamžitú výpovednú hodnotu o celom príbehu a súčasne človeka núti, aby s ním pocítil istú spätosť, dodala členka poroty a fotografka Alice Martinsová. Poukázala na to, že "snímka zobrazuje iný druh násilia - psychologické".Samotný Moore, pracujúci pre agentúru Getty Images, poznamenal, že táto scéna na hraniciach "sa dotkla sŕdc mnohých ľudí tak ako aj môjho".Svojho času túto snímku na svojej titulnej strane zverejnil časopis Time. Prakticky okamžite vyvolala mohutné pobúrenie nad politikou rozdeľovania rodín migrantov, ktorú praktizovala Trumpova vláda v snahe brániť prílevu ilegálnych migrantov z krajín Latinskej Ameriky.Otec dvojročnej Yanely Sánchezovej však neskôr pre britský denník Daily Mail povedal, že jeho dcéra a jej matka Sandra neboli rozdelené, ale boli zadržiavané spoločne.Napriek polemike, ktorá takto vznikla, si Time stál za svojím rozhodnutím, lebo fotografie zachytáva "to, o čo v danej chvíli šlo". Trump bol donútený skoncovať s rozdeľovaním rodín imigrantov na hraniciach a zámer nevrátiť sa k tejto praxi potvrdil aj pred niekoľkými dňami. Uviedol však, že dané vládne opatrenie bolo účinné.Téma migrantov rezonovala aj v kategórii Story of the Year, kde hlavnú cenu za sériu snímok Karavána migrantov získal holandsko-švédsky fotograf Pieter Ten Hoopen z Agence Vu/Civilian Act. Ide o príbeh o migrantoch, ktorí sa vydali do USA zo strednej Ameriky kvôli politickým represiám a násiliu a utekali pred zlými ekonomickými pomermi či v nádeji na lepší život.Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 4738 fotografov, ktorí porote zaslali na posúdenie 78.801 snímok.Víťazi kategórií World Press Photo of the Year a World Press Photo Story of the Year, ktorých mená vyhlásili vo štvrtok večer v Amsterdame, dostali aj finančnú odmenu vo výške 10.000 eur. Víťazné snímky vo všetkých kategóriách bude možné vidieť na výstavách v rôznych krajinách sveta.