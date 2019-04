Speváčka Dillon vydala nové EP, skladby predstaví aj v Bratislave

Dillon, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Bratislava 12. apríla (TASR) - Speváčka Dillon vydala nové EP, ktorému dala názov When Breathing Feels Like Drowning. Ponúka na ňom šesť skladieb, niektoré z nich jej fanúšikovia poznajú z koncertov, iné si dlhé roky spievala len pre seba. Brazílsko-nemecká diva sa bratislavskom Ateliéri Babylon predstaví 2. mája. TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.Rodáčka z brazílskeho Sao Paula, civilným menom Dominique Dillon de Byington, žijúca v Berlíne, si slovenských fanúšikov získala už svojim vystúpením na Pohode pred dvoma rokmi. Dillon ich chcela potešiť, preto prichádza s novým EP.uviedla pre médiá speváčka.Dillon hrá a spieva hudbu, ktorá sa dá len ťažko vtesnať do akýchkoľvek mantinelov. Charakteristické sú pre ňu melodické skladby, ktoré sú spojením elektronickej hudby a popu. Novinky chce predstaviť na európskom turné, ktoré začína vo Viedni a slovenská metropola bude druhým mestom, ktoré navštívi.