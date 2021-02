Hlavné mesto i župa sú premene Istropolisu naklonené, ale majú svoje podmienky

Župa chce kongresové centrum

Mesto očakáva dobudovanie verejných priestorov

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sú otvorení premene Istropolisu , majú však podmienky. O budúcnosti Domu odborov na Trnavskom mýte v Bratislave sa mnoho diskutuje. Časť odbornej verejnosti volá po zachovaní pôvodnej budovy, ďalší, vrátane developera, tvrdia, že Istropolis a jeho okolie je 40 rokov zanedbávanou a mŕtvou zónou, ktorá je bez zásahu súkromného investora neudržateľná.Developer, spoločnosť Immocap, plánuje Istropolis premeniť na moderné kultúrno-kongresové centrum a jeho okolie na vitálnu štvrť plnú zelene a verejných priestorov. Časť odbornej verejnosti to však kritizuje a volá po zachovaní existujúcej budovy. Agentúra SITA oslovila predstaviteľov samosprávy s otázkou, ako vidia budúcnosť Istropolisu.„Bez ohľadu na akékoľvek budúce riešenie Istropolisu je pre BSK dôležité, aby zohľadnilo prepojenie na budúcu výstavbu železničnej stanice Filiálka," uviedol pre agentúru SITA predseda BSK Juraj Droba „Bratislava ako jediná metropola nemá samostatné kongresové centrum. Preto župa podporuje myšlienku vzniku takéhoto centra, na hociktorom mieste to bude, pretože tých alternatív je viacero. V Bratislave by tak vznikol moderný a reprezentatívny priestor, ako aj ďalšia architektonická moderná dominanta," doplnil.„Investor v závere minulého roka predložil štúdiu – investičný zámer Nový Istropolis na posúdenie odborným útvarom magistrátu. Mesto na jeho základe vydá tzv. stanovisko k investičnému zámeru," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová a dodala, že jednou z požiadaviek mesta bude zachovanie podielu občianskej vybavenosti – zariadenia kultúry a dobudovanie verejných priestorov v území, ako aj verejná prezentácia zámeru, v akej bude predkladaný na posudzovanie úradom.„Súčasťou predloženého zámeru je aj kultúrno-spoločenské centrum s veľkokapacitnou multifunkčnou sálou. Zachovanie kultúrnej funkcie v území je požiadavkou nielen mesta, ale aj mestskej časti Nové Mesto a predložený zámer ju obsahuje," doplnila hovorkyňa magistrátu.