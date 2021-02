Holandsko musí zrušiť nočný zákaz vychádzania, podľa súdu porušuje slobodu pohybu i súkromia

Zákaz platí do marca

Vyvolal protesty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Holandský súd nariadil tamojšej vláde, aby ukončila nočný zákaz vychádzania. Ten zaviedla minulý mesiac v snahe obmedziť šírenie koronavírusu. Podľa súdu však nebola oprávnená použiť núdzové právomoci na zavedenie tohto opatrenia.Okresný súd v Haagu vo vyhlásení uviedol, že zákaz vychádzania je „ďalekosiahle porušenie práva na slobodu pohybu a súkromia“ a tiež nepriamo obmedzuje práva na slobodu zhromažďovania a demonštrácie.Vláda minulý týždeň predĺžila zákaz vychádzania od 21:00 do 4:30 do marca. Použila pritom zákon, ktorý jej umožňuje obísť zvyčajný legislatívny proces pri mimoriadnych situáciách. Podľa súdu však zavedenie zákazu vychádzania nevyžaduje využitie zrýchleného procesu.Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že preskúmava rozhodnutie súdu.Na súd sa so žiadosťou o zrušenie zákazu obrátila skupina nazývaná Pravda o víruse, ktorá je značne skeptická voči vládnemu postupu počas pandémie, uvádza agentúra AP.Zákaz vychádzania na začiatku vyvolal niekoľkodňové protesty po celej krajine. Väčšina obyvateľov ho však dodržiava.Sedemdňový kĺzavý priemer denných nových prípadov v Holandsku za posledné dva týždne klesol. Zatiaľ čo 1. januára to bolo 24,27 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov, 15. februára to už bolo 20,36 prípadov. V krajine od začiatku pandémie potvrdili takmer 15-tisíc úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.