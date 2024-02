Hlavné mesto pripravuje verejnú súťaž na opravu Mosta SNP

Spolupráca s univerzitou

7.2.2024 (SITA.sk) - Bratislava pripravuje verejnú súťaž na opravy zvarov na Moste SNP . Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla Podľa neho most prešiel jednou z najdôslednejších prehliadok za posledné roky a mesto má k dispozícii kvalitné odborné posúdenie jeho stavu."Aj keď je most prevádzkovateľný a pre motoristov a chodcov bezpečný, prehliadka ukázala, že na moste sú miestami porušené pozdĺžne zvary nosníkov ortotropnej mostovky," priblížil hovorca.Mesto v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) určilo najvhodnejší spô zvárania, aby nebola poškodená izolácia a asfaltový povrch vozovky na moste."Proces k uvedenému bol skutočne precízny – v spolupráci s STU boli vyhotovené skúšobné vzorky mostovky s reálne nanesenou vrstvou izolácie a asfaltových vrstiev na plechu mostovky, na vzorkách bola zrealizovaná séria skúšobných zvarov rôznymi formami a postupmi zvárania," poznamenal Bubla.Podľa magistrátu bolo cieľom zistenie postupu zvárania, aby dosiahli kvalitu v zmysle aktuálne platných noriem."V závere roka 2023 bola zároveň realizovaná mimoriadna prehliadka Mosta SNP so zameraním na kontrolu stavu už zisteného poškodenia zvarov a v spolupráci so Strojníckou fakultou STU bola tiež zrealizovaná základná obhliadka a diagnostika lán mosta, ktoré sú v poriadku a mesto plánuje ich kontrolu aj v budúcnosti," doplnil.Navrhnuté technologické postupy zvárania spolu so závermi z mimoriadnej prehliadky sú súčasťou podkladov pre verejnú súťaž na zabezpečenie opravy zvarov. "Túto verejnú súťaž aktuálne pripravujeme. Zároveň v rámci pravidelnej údržby Mosta SNP prebieha údržba oceľových častí mostovky," uzavrel Bubla.