Štát musí zvýšiť kontrolu verejnoprávnych umeleckých fondov, uviedla ministerka kultúry Šimkovičová (video)

Efektivita fungovania fondov

Dotácia na seriál a film o Černákovi

Podpora nekvalitných diel

Oficiálna kontrola Najvyšším kontrolným úradom

7.2.2024 (SITA.sk) - Do Národnej rady SR boli podané poslanecké návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa financovania verejnoprávnych umeleckých fondov. Na tlačovej besede to uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS ).To, že chcú vyššiu kontrolu fondov zo strany štátu, považuje ministerka za prirodzené vzhľadom na to, že ide o verejné prostriedky.„Štát by mal mať vyššiu kontrolu nad týmito fondmi, čo doteraz nebolo možné, pretože ministerstvo kultúry len nejakým spôsobom presunulo financie a potom jednotlivé fondy si ich rozdeľovali podľa vlastného uváženia. A práve toto chceme, aby už takto nefungovalo," vysvetlila šéfka rezortu kultúry.Doplnila, že najprv zvažovali zlučovanie fondov, no potom sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodli upustiť od tohto zámeru a sústrediť sa na zefektívnenie fungovania fondov.Ministerka na tlačovej besede poukázala napríklad na to, že Nadácia Milana Šimečku dostala z Fondu na podporu umenia v minulom roku 18-tisíc a 15-tisíc eur. Ďalšie prostriedky podľa Šimkovičovej nadácia dostala i z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, rovnako spomenula aj dotáciu z Ministerstva kultúry (MK) SR Len za minulý rok podľa ministerky dostala Nadácia Milana Šimečku dohromady bezmála 70-tisíc eur. Štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák spomenul napríklad dotáciu z Audiovizuálneho fondu vo výške viac ako 500-tisíc eur pre seriál a film o odsúdenom Mikulášovi Černákovi Poslanec a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) označil v súvislosti s fondmi za veľký problém najmä svojvôľu pri kritériách prideľovania prostriedkov. Podľa neho neraz nie sú podporené kvalitné diela, a iné, ktoré podľa neho kvalitné nie sú, podporu získali.„Dnes je situácia taká, že štát, ktorý tieto fondy financuje, nemá žiadnu relevantnú garanciu na to, aby definoval priority štátnej kultúrnej politiky. Nemá šancu urobiť nič proti nejakým ľuďom, ktorí sa tam dosť pochybným spôsobom dostali, respektíve výberové kritériá sú veľmi vágne," tvrdí Michelko.Poslanec tiež spochybnil, že v komisiách sú profesné autority. Kritizoval tiež byrokraciu či retroaktivitu, ale aj to, že granty nedostali významné a intelektuálne hodnotné periodiká, avšak nekonkretizoval, ktoré. Michelko uviedol, že súčasný systém má veľké slabiny a inšpiráciu by chceli čerpať z českého modelu.V súvislosti s Audiovizuálnym fondom generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala uviedol, že „je tam podnet na prešetrenie jednak orgánmi činnými v trestnom konaní, a teraz momentálne, pred tromi alebo štyrmi dňami, začala oficiálnu kontrolu všetkých troch fondov pracovná skupina Najvyššieho kontrolného úradu ". Výsledky od NKÚ očakáva približne o dva či tri mesiace. Ministerka sa vyjadrila i k verejnej výzve na jej odstúpenie, ktorú podpísalo vyše 188-tisíc ľudí.„Tam sa to bude prešetrovať, čiže či tých 188-tisíc podpisov je právoplatných, alebo nie. Je tu ešte 5,4 milióna obyvateľov, ktorí túto petíciu nepodpísali, keby sme si to teda išli rozložiť matematicky na drobné," vyjadrila sa. Je zvedavá, čo povedia orgány činné v trestnom konaní, chce počkať na vyšetrenie.Na tlačovej besede sa po boku ministerky objavil aj Peter Kotlár, ktorý vystupuje spolu so Šimkovičovou v Televízii Slovan a bol prednedávnom vládou menovaný do funkcie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.