Hlavné mesto začína rok v rozpočtovom provizóriu, primátor Bratislavy Vallo objasnil príčiny

Zvýšia sa aj personálne náklady

Chcú sa obrátiť na premiéra

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Bratislava začína nový rok v provizóriu, rozpočet predloží v prvom kvartáli tohto roka. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo . Zvýšenie daňového bonusu podľa neho znížilo príjmy mesta o 26 miliónov eur.„Je tu aj ďalší problém – 90 percentné zdanenie výrobcov energií a tepla spôsobí, že investícia do novej spaľovne odpadu, ktorá by umožnila spoločnosti OLO vyrábať teplo pre tretinu domácností v Bratislave, sa stane nereálnou," uviedol.Dôvodom je podľa neho to, že mesto nebude mať z čoho splácať potrebný úver, keďže prakticky všetky príjmy z predaja tepla musí odviesť štátu.Vallo ďalej poznamenal, že nešťastne vysoko nastavený cenový strop, nad ktorým bude štát kompenzovať ceny elektrickej energie, pomôže znížiť straty mestských podnikov z vysokých cien energií iba minimálne, ak vôbec.„Na poslednú chvíľu prijaté vyššie príplatky za prácu cez víkend a v noci zase zvýšia personálne náklady o viac ako jeden milión eur, a to najmä v Dopravnom podniku Bratislava," skonštatoval primátor.Ako dodal, keď k tomu pripočítajú povinnú valorizáciu platov a vlečúci sa 30-miliónový dlh DPB z doteraz nepreplatenej kompenzácie za výpadky príjmov počas pandémie, Bratislava je konfrontovaná potrebou znížiť výdavky mesta o viac ako 50 miliónov eur.Aby boli dopady výpadku príjmov čo najznesiteľnejšie a aby úplne nezastavili prebiehajúce, ale aj nové investície v meste vrátane rekonštrukcií ciest, chodníkov a verejných priestorov, magistrát sa chce ešte pred prípravou rozpočtu obrátiť na premiéra SR.„Chceme ho informovať o negatívnych dôsledkoch prijatých zákonov na fungovanie mesta a mestských podnikov a v konkrétnych oblastiach, kde to je ešte možné, ho zároveň požiadať o nápravu," priblížil Vallo s tým, že rozpočet mesta predložia na mestské zastupiteľstvo v prvom kvartáli tohto roku.