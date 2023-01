Českí policajti zadržali muža, ktorý pred 27 rokmi vylúpil v Nitre dodávku s peniazmi. Už sa na nich tešil

Po páchateľoch sa zľahla zem

Starý muž s barlou

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pražskí kriminalisti zadržali muža, ktorý v roku 1995 na Slovensku vylúpil dodávku bezpečnostnej služby. V súčasnosti 68-ročného muža sa polícii po 27 rokoch podarilo vystopovať do pražskej nemocnice.Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že sa vedelo, že muž by sa mohol nachádzať na území Českej republiky.Vtedy 40-ročný muž koncom júla 1995 prepadol so svojím komplicom pracovníka bezpečnostnej služby, ktorý práve prevážal veľký finančný obnos.Ozbrojení zločinci si v Nitre najprv vynútili kľúče od auta a potom z neho ukradli dva kufríky s hotovosťou presahujúcou 12 miliónov slovenských korún. Pracovníka omráčili niekoľkými údermi do hlavy a následne sa po nich zľahla zem, opisuje iDNES.cz.„Pátranie po páchateľovi bolo na Slovensku roky neúspešné. V roku 2007 kriminalisti zistili, že by sa mohol pohybovať na území Českej republiky. Vydali preto európsky zatýkací rozkaz a informovali českú stranu,“ povedal policajný hovorca Richard Hrdina.Českí kriminalisti sa však nemali čoho chytiť a keďže muž vystupoval pod vymysleným menom, bolo zložité ho nájsť.Keď polícia vyčerpala všetky operatívne pátracie prostriedky, dostala sa ku kriminalistom z desiateho oddelenia Prahy 1 informácia, podľa ktorej mal ísť hľadaný v auguste na vyšetrenie do jednej z pražských nemocníc.Kriminalistov potom prekvapilo, keď miesto agresívneho lupiča na mieste zadržali 68-ročného muža s barlou, ktorý sa vyjadril, že sa na nich tešil.Podľa jeho slov sa mu uľavilo, že sa už nemusí na každom rohu obzerať, kedy si pre neho prídu. V súvislosti s jeho zdravotným stavom nemuseli policajti použiť ani putá a zákrok sa uskutočnil v pokoji.„Hľadaný si ešte vybavil potrebné lieky a potom bol prevezený na policajnú služobňu, odkiaľ putoval naspäť na Slovensko, kde si odpyká necelých 12 rokov trestu odňatia slobody,“ uzavrel Hrdina.