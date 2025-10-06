Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

06. októbra 2025

Hlavnou príčinou vojny na Ukrajine je pandémia COVID-19, povedala Merkelová


Tagy: Koronavírus rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Rozhodnutie Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu podľa bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej ovplyvnila pandémia



greece_merkel_55952 676x451 6.10.2025 (SITA.sk) - Rozhodnutie Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu podľa bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej ovplyvnila pandémia COVID-19. Ako referuje web Ukrajinská pravda Merkelová to povedala v rozhovore pre maďarský projekt Partizan.


Exkancelárka uviedla, že pandémia zabránila priamym rokovaniam s Putinom, čo sťažilo dosiahnutie kompromisu o Ukrajine. Pripomenula, že sa s Putinom nemohla stretnúť osobne, pretože sa bál koronavírusu. Videokonferencie podľa nej nestačili.

Ak sa nemôžete stretnúť, ak nemôžete prediskutovať svoje nezhody tvárou v tvár, nenájdete nové kompromisy," vyhlásila. Koronavírus podľa nej bol hlavným dôvodom, pre ktorý sa Rusko politicky radikalizovalo a nakoniec zaútočilo na Ukrajinu.

Merkelová v minulosti vyjadrila frustráciu z toho, že sa pri hľadaní vinníka vojny na Ukrajine dostala do role „obetného baránka“.


Zdroj: SITA.sk - Hlavnou príčinou vojny na Ukrajine je pandémia COVID-19, povedala Merkelová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koronavírus rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
