Pondelok 6.10.2025
Denník - Správy
06. októbra 2025
Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO
Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia. Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin ...
6.10.2025 (SITA.sk) - Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia. Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.
"Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá," informovala trnavská krajská polícia. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
