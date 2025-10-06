Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Natália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. októbra 2025

Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO


Tagy: Tragická dopravná nehoda trnavská krajská polícia

Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia. Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin ...



Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) - Náraz do stromu medzi obcami Dolný Štál a Padáň v okrese Dunajská Streda neprežil v pondelok napoludnie 29 ročný vodič Škody Fabia. Na ceste III/1401 v smere z Dolného Štálu z doposiaľ nezistených príčin prešiel na rovnom úseku do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom.


"Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá," informovala trnavská krajská polícia. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda trnavská krajská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlavnou príčinou vojny na Ukrajine je pandémia COVID-19, povedala Merkelová
<< predchádzajúci článok
Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 