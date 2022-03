Hlavnou prioritou Slovenska je vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, bolo schválených niekoľko cieľov spôsobilostí

NATO kladie dôraz na odstrašenia protivníka

Vybudovanie štyroch nových jednotiek

Navýšenie obranných výdavkov do roku 2024

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavnou prioritou Slovenska je vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády. Vyplýva to z prijatých Cieľov spôsobilostí 2021 pre SR v rámci obranného plánovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Informáciu o prijatých cieľoch v stredu vláda vzala na vedomie.Návrh cieľov, spoločne s návrhmi ostatných členských krajín NATO odsúhlasila Severoatlantická rada vo formáte ministrov obrany členských krajín NATO v októbri 2021.Pre Slovenskú republiku bolo v rámci obranného plánovania NATO schválených 41 kvalitatívnych a 43 kvantitatívnych (jednotiek OS SR ) cieľov spôsobilostí. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom z roku 2017 to síce znamená zníženie počtu o päť kvalitatívnych a jeden kvantitatívny cieľ, no dokument konštatuje, že celkovo sa požiadavky na plnenie pridelených cieľov spôsobilostí zvýšili.V súčasnosti kladie NATO väčší dôraz na zabezpečenie kolektívnej obrany a odstrašenia akéhokoľvek protivníka. Zároveň musí byť pripravené reagovať na hrozbu z akéhokoľvek smeru. Tieto požiadavky sa odzrkadlili aj pri definovaní požiadaviek na spôsobilosti NATO.V oblasti pozemných síl je oproti Cieľom spôsobilostí 2017 pre SR najvýznamnejšou zmenou zvýšenie stupňa pripravenosti ťažkej mechanizovanej brigády. Keďže brigáda pozostáva z viacerých bojových práporov a ďalších jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia, je nevyhnutné v krátkodobom a strednodobom horizonte prijať zásadné opatrenia na zvýšenie pripravenosti všetkých vyčleňovaných jednotiek.V oblasti vzdušných síl bol zohľadnený prebiehajúci proces obstarávania nových viacúčelových stíhacích lietadiel F-16 pre Vzdušné sily OS SR, ktoré spĺňajú kvalitatívne parametre. Od Slovenskej republiky je požadované vybudovanie štyroch nových jednotiek v oblasti bojovej podpory a bojového zabezpečenia.V kontexte potreby navýšenia obranných výdavkov spojenci očakávajú, že Slovensko dodrží prísľub z Walesu navýšiť obranné výdavky na úroveň dvoch percent HDP do roku 2024.„Na základe vládou Slovenskej republiky schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 budú v rokoch 2022 až 2024 obranné výdavky Slovenskej republiky postupne nominálne rásť, avšak dosiahnu len úroveň 1,8 percenta HDP. To môže mať negatívny vplyv na plnenie cieľov spôsobilostí 2021 v stanovených termínoch a rozsahu,“ zhodnotil schválený dokument.