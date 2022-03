Slovensko nakúpi od Fínov 76 kusov bojových obrnených vozidiel Patria, prišli totiž s najlepšou ponukou

Fínske vozidlá spĺňali požiadavky

Česi mali najvýhodnejšiu cenu

Súčasná vláda zaistila lepšiu ponuku

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Najvýhodnejšiu ponuku na obstarávanie 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 predložila fínska vláda. Ide o vozidlá Patria AMVXP. Vyplýva to z vyhodnotenia zaslaných ponúk obstarania Bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8x8), ktorý v stredu odobrila vláda.Ponuky vláde predložili aj Spojené štáty americké a spoločnosť GDLS s vozidlom Stryker, Španielsko a spoločnosť GDELS Santa Barbara Sistemas s vozidlom Dragon (Piranha V), Česko a spoločnosť Tatra Defence Vehicle s vozidlom Pandur II a Rumunsko a spoločnosť GDELS Mowag GmbH s vozidlom Piranha.Rezort obrany zhodnotil, že zhrnutím všetkých dostupných podkladov sa fínska ponuka s vozidlom PATRIA AMVXP od výrobcu Patria javí ako ponuka, ktorá v najväčšej miere spĺňa požiadavky Ozbrojených síl SR (OS SR) na bojové obrnené vozidlo na kolesovom podvozku 8x8.„Výhodou tohto vozidla je aj fakt, že v predchádzajúcom období bola podvozková časť vyvíjaná aj v spolupráci s OS SR a veľa špecifických požiadaviek bolo zapracovaných do tejto ponúkanej verzie,“ uviedlo Ministerstvo obrany SR (MO SR). Zásadným faktom je aj skutočnosť, že pri preferovanej požiadavke na schopnosť plávať pri požadovanej balistickej a mínovej odolnosti nie je nutná konštrukčná úprava vozidla.Druhá skončila Česká ponuka s vozidlom PANDUR II 8x8 SK od výrobcu Tatra Defence Vehicle. MO SR skonštatovalo, že vozidlo spĺňa vo väčšine údajov požadované parametre. V prípade hodnotenia len samotnej ceny vozidiel je cenová ponuka Českej republiky najvýhodnejšia.„V cenovom hodnotení posunul ponuku českej strany na druhé miesto fakt vyšších nákladov na prevádzku vozidiel a životný cyklus, ktoré boli potvrdené aj po dodatočnom spresnení údajov,“ pokračoval rezort. Česká republika ponúkla vozidlo s balistickou ochranou úrovne 2. Nesplnenie požiadavky na balistickú ochranu úrovne 3 vníma ministerstvo za najväčší nedostatok. Navyše, nie je známa dodatočná cena tohto riešenia.„Pre zabezpečenie schopnosti plávania vozidla PANDUR II 8x8 SK v konfigurácii s balistickou ochranou na úrovni 3 je nevyhnutné vykonať úpravu vozidla aplikovaním plavákov, ktoré rozširujú šírku vozidla o jeden meter. Zároveň protimínová ochrana zostáva na nedostatočnej úrovni 3a,“ doplnili s tým, že rizikové je aj to, že na zostavenie vozidla v požiadavkách Slovenska bude potrebný dlhší čas.Odhadované náklady na obstaranie fínskych vozidiel je 420 562 640 eur. Odhadovaná cena za jeden kus bojového vozidla BOV 8x8, ktorých plánuje vláda zaobstarať 60 kusov, je 5 062 388 eur. Nakúpiť chce vláda aj šesť veliteľských vozidiel s cenou jedného približne 5 664 338 eur a desať zdravotníckych vozidiel, ktorých cena za jeden kus je 3 920 191 eur.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po rokovaní vlády zdôraznil, že ide o jeden z hlavných modernizačných projektov súčasného vedenia rezortu. Zároveň potvrdil, že v stredu dostal mandát na uzavretie zmluvy s fínskou vládou do konca konca septembra. Prvé vozidlá by mali na Slovensko začať prichádzať osem mesiacov od podpisu kontraktu.Naď doplnil, že súčasná ponuka na obstarávanie vozidiel Patria je výhodnejšia, ako plány obstarať fínske vozidlá bývalou vládou.„Môžem povedať, že na konci dňa oproti plánovaním 5,24 milióna eur s DPH za jedno vozidlo tak, ako to bolo plánované za bývalej vlády, dnes hovoríme o 4,64 milióna eur s DPH. Čiže oproti tomu, ako to bolo plánované dochádza k zásadnému zlacneniu,“ povedal.Vysvetlil, že náklady na obstarávanie spolu s predpokladanými nákladmi na infraštruktúru a muníciu je 447 625 865 eur s DPH.