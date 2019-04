Hlavnou témou novej poštovej známky k Veľkej noci je drotárstvo

Tradičné slovenské drotárstvo sa stalo hlavnou témou novej poštovej známky vydanej Slovenskou poštou k tohtoročnej Veľkej noci. Foto: PrtScr/Pofis Foto: PrtScr/Pofis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Tradičné slovenské drotárstvo sa stalo hlavnou témou novej poštovej známky vydanej Slovenskou poštou k tohtoročnej Veľkej noci. Informovala o tom hovorkyňa pošty Eva Rovenská s tým, že práve drotárstvo je jedno z remesiel charakteristických pre Slovensko.Poštová známka k tohtoročnej Veľkej noci je označená špecifickým symbolom T2 50g. Toto označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou ceny za odoslanie listu druhou triedou do hmotnosti 50 g.opísala Rovenská.Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 15. marca 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je vtáčik z drôtu. Motívom FDC pečiatky je baranček, ktorý je tiež jedným zo symbolov Veľkej noci.priblížila hovorkyňa.Slovenská pošta zároveň vydáva aj celinovú pohľadnicu s natlačenou známkou na adresnej strane. Motívom obrazovej časti celinovej pohľadnice sú drôtom opletené kraslice, ktorých autorkou je Ľubica Kullová. Autorom grafickej úpravy tejto pohľadnice je akademický maliar Vladislav Rostoka.Drotárstvo je podľa Rovenskej jedinečný fenomén charakteristický pre Slovensko. Ako dodala, svedčí o tom aj jeho zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2017.zdôraznila.