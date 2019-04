Zisk Bank of America v 1. kvartáli vzrástol o 6 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. apríla (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) oznámila za 1. kvartál rast zisku, pričom prekonala očakávania trhov. Prispelo k tomu zvýšenie vkladov a úverov, ako aj zníženie nákladov, čo umožnilo vykompenzovať slabšie výsledky divízie investičného bankovníctva.Druhá najväčšia banka v Spojených štátoch informovala, že jej čistý zisk dosiahol v 1. kvartáli 6,87 miliardy USD (6,07 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 6 %.Bez započítania jednorazových položiek dosiahla banka na akciu 71 centov a prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali upravený zisk na akciu na úrovni 66 centov. Pred rokom dosiahol upravený zisk na akciu 62 centov.BofA oznámila, že objem spotrebiteľských úverov vzrástol v kvartáli medziročne o 3 % a objem úverov pre firmy sa zvýšil o 4 %. Vzrástla aj hodnota vkladov, a to takmer o 5 %.Nemalou mierou sa pod výsledky podpísalo zníženie nákladov. Ako banka uviedla, neúrokové náklady dosiahli 13,2 miliardy USD, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená pokles o 4,5 %.Tržby stagnovali a dosiahli 23 miliárd USD. V tomto smere banka mierne zaostala za odhadmi trhov, ktoré počítali s rastom tržieb na úrovni 23,3 miliardy USD.(1 EUR = 1,1313 USD)