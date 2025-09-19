|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho
Hlavnou ulicou v Košiciach prejde v sobotu 20. septembra dobový sprievod, Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), pozýva na pripomenutie veľkolepej oslavy ...
Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - Hlavnou ulicou v Košiciach prejde v sobotu 20. septembra dobový sprievod, Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), pozýva na pripomenutie veľkolepej oslavy 320. výročia zvolenia Františka II. Rákocziho za vodcu konfederácie 25 žúp. Na tento post bol zvolený 20. septembra v roku 1705.
„Po vzore minuloročnej Rákocziho svadby tak VSM aj tento rok prinesie do východoslovenskej metropoly rekonštrukciu dávnych dôb, ktorými žili aj vtedajšie Košice prostredníctvom osoby veľkokniežaťa Rákocziho a jeho podporovateľov," informovalo VSM.
Festival odštartuje o 13:00 slávnostným historickým sprievodom slovenských a maďarských múzejníkov, historických skupín a hercov v dobových kostýmoch s historickými rekvizitami. Rákocziho suita bude mať aj slávnostný koč a konský doprovod kurucov.
Sprievod vyrazí z Námestia Maratónu mieru, cez Hlavnú ulicu sa presunie do areálu Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici. V nej bude pokračovať bohatý program až do večerných hodín. Na svoje si prídu malí i veľkí, nadšenci histórie aj okoloidúci. Organizátori z VSM uvítajú v sprievode všetkých, ktorí si oblečú dobový kostým alebo historický doplnok, ktorý bude evokovať odev spred stáročí.
„Na pódiu Katovej bašty prebehne historizujúca štylizovaná voľba Rákocziho za arciknieža podľa dobových zvykov a po symbolickom biskupskom požehnaní novozvoleného vodcu konfederácie sa v Katovej bašte začne hodovať. Festival doplnia aj vystúpenia sokoliarov a šermiarov, nebudú chýbať ani remeselné dielne, či komentované prehliadky Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákocziho, gastronomické špeciality, vojenské táborisko, detské tvorivé dielne, či fotenie návštevníkov v historickej scenérii," priblížilo VSM.
Doplnilo, že v rámci projektu sa budú prezentovať aj partnerské múzeá, VSM a Forgách-Lipthay Kastélymúzeuma z maďarského mesta Szecsény. Pripravená je i odborná beseda na tému Rákoczi ako vizionár novodobej EÚ. Podujatie vyvrcholí živými hudobnými koncertmi maďarských a slovenských skupín.
Projekt bol podporený zo schémy Fondu malých projektov v programe Interreg Maďarsko - Slovensko. Medzi ciele Fondu malých projektov patrí posilnenie cezhraničných väzieb a slovensko-maďarských partnerstiev vzájomným získavaním a upevňovaním hlbších informácií o kultúrnom bohatstve a rozmanitosti krajín EÚ. Na spolufinancovaní projektu sa podieľal Košický samosprávny kraj.
Zdroj: SITA.sk - Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho © SITA Všetky práva vyhradené.
Historický sprievod
„Po vzore minuloročnej Rákocziho svadby tak VSM aj tento rok prinesie do východoslovenskej metropoly rekonštrukciu dávnych dôb, ktorými žili aj vtedajšie Košice prostredníctvom osoby veľkokniežaťa Rákocziho a jeho podporovateľov," informovalo VSM.
Festival odštartuje o 13:00 slávnostným historickým sprievodom slovenských a maďarských múzejníkov, historických skupín a hercov v dobových kostýmoch s historickými rekvizitami. Rákocziho suita bude mať aj slávnostný koč a konský doprovod kurucov.
Štylizovaná voľba za arciknieža
Sprievod vyrazí z Námestia Maratónu mieru, cez Hlavnú ulicu sa presunie do areálu Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici. V nej bude pokračovať bohatý program až do večerných hodín. Na svoje si prídu malí i veľkí, nadšenci histórie aj okoloidúci. Organizátori z VSM uvítajú v sprievode všetkých, ktorí si oblečú dobový kostým alebo historický doplnok, ktorý bude evokovať odev spred stáročí.
„Na pódiu Katovej bašty prebehne historizujúca štylizovaná voľba Rákocziho za arciknieža podľa dobových zvykov a po symbolickom biskupskom požehnaní novozvoleného vodcu konfederácie sa v Katovej bašte začne hodovať. Festival doplnia aj vystúpenia sokoliarov a šermiarov, nebudú chýbať ani remeselné dielne, či komentované prehliadky Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákocziho, gastronomické špeciality, vojenské táborisko, detské tvorivé dielne, či fotenie návštevníkov v historickej scenérii," priblížilo VSM.
Doplnilo, že v rámci projektu sa budú prezentovať aj partnerské múzeá, VSM a Forgách-Lipthay Kastélymúzeuma z maďarského mesta Szecsény. Pripravená je i odborná beseda na tému Rákoczi ako vizionár novodobej EÚ. Podujatie vyvrcholí živými hudobnými koncertmi maďarských a slovenských skupín.
Projekt bol podporený zo schémy Fondu malých projektov v programe Interreg Maďarsko - Slovensko. Medzi ciele Fondu malých projektov patrí posilnenie cezhraničných väzieb a slovensko-maďarských partnerstiev vzájomným získavaním a upevňovaním hlbších informácií o kultúrnom bohatstve a rozmanitosti krajín EÚ. Na spolufinancovaní projektu sa podieľal Košický samosprávny kraj.
Zdroj: SITA.sk - Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený
Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený