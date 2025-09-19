Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho



Hlavnou ulicou v Košiciach prejde v sobotu 20. septembra dobový sprievod, Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), pozýva na pripomenutie veľkolepej oslavy ...



Zdieľať
68cc09fd68be5317758451 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Hlavnou ulicou v Košiciach prejde v sobotu 20. septembra dobový sprievod, Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), pozýva na pripomenutie veľkolepej oslavy 320. výročia zvolenia Františka II. Rákocziho za vodcu konfederácie 25 žúp. Na tento post bol zvolený 20. septembra v roku 1705.

Historický sprievod


„Po vzore minuloročnej Rákocziho svadby tak VSM aj tento rok prinesie do východoslovenskej metropoly rekonštrukciu dávnych dôb, ktorými žili aj vtedajšie Košice prostredníctvom osoby veľkokniežaťa Rákocziho a jeho podporovateľov," informovalo VSM.

Festival odštartuje o 13:00 slávnostným historickým sprievodom slovenských a maďarských múzejníkov, historických skupín a hercov v dobových kostýmoch s historickými rekvizitami. Rákocziho suita bude mať aj slávnostný koč a konský doprovod kurucov.

Štylizovaná voľba za arciknieža


Sprievod vyrazí z Námestia Maratónu mieru, cez Hlavnú ulicu sa presunie do areálu Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici. V nej bude pokračovať bohatý program až do večerných hodín. Na svoje si prídu malí i veľkí, nadšenci histórie aj okoloidúci. Organizátori z VSM uvítajú v sprievode všetkých, ktorí si oblečú dobový kostým alebo historický doplnok, ktorý bude evokovať odev spred stáročí.

„Na pódiu Katovej bašty prebehne historizujúca štylizovaná voľba Rákocziho za arciknieža podľa dobových zvykov a po symbolickom biskupskom požehnaní novozvoleného vodcu konfederácie sa v Katovej bašte začne hodovať. Festival doplnia aj vystúpenia sokoliarov a šermiarov, nebudú chýbať ani remeselné dielne, či komentované prehliadky Rodošta – pamätného domu Františka II. Rákocziho, gastronomické špeciality, vojenské táborisko, detské tvorivé dielne, či fotenie návštevníkov v historickej scenérii," priblížilo VSM.

Doplnilo, že v rámci projektu sa budú prezentovať aj partnerské múzeá, VSM a Forgách-Lipthay Kastélymúzeuma z maďarského mesta Szecsény. Pripravená je i odborná beseda na tému Rákoczi ako vizionár novodobej EÚ. Podujatie vyvrcholí živými hudobnými koncertmi maďarských a slovenských skupín.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Projekt bol podporený zo schémy Fondu malých projektov v programe Interreg Maďarsko - Slovensko. Medzi ciele Fondu malých projektov patrí posilnenie cezhraničných väzieb a slovensko-maďarských partnerstiev vzájomným získavaním a upevňovaním hlbších informácií o kultúrnom bohatstve a rozmanitosti krajín EÚ. Na spolufinancovaní projektu sa podieľal Košický samosprávny kraj.





Zdroj: SITA.sk - Hlavnou ulicou v Košiciach prejde dobový sprievod, pripomenie veľkolepú oslavu výročia zvolenia Františka II. Rákocziho © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Pre rekonštrukčné práce bude Spišský hrad v pondelok krátkodobo zatvorený

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 