 24hod.sk    Z domova

20. septembra 2025

Slováci v roku 2025 najčastejšie dovolenkovali v Turecku a Egypte, sezóna sa predĺžila až do októbra


Tagy: Cestovanie destinácie Dovolenka Prieskum

Turecko, Egypt, Cyprus, grécke ostrovy a Chorvátsko patria medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov v roku 2025. Zatiaľ čo v minulosti sa dovolenková sezóna sústreďovala na obdobie letných ...



dovolenka pri mori_adobestock 676x380 20.9.2025 (SITA.sk) - Turecko, Egypt, Cyprus, grécke ostrovy a Chorvátsko patria medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov v roku 2025. Zatiaľ čo v minulosti sa dovolenková sezóna sústreďovala na obdobie letných prázdnin, dnes začína už v máji a končí až v októbri.

Egyptský Karibik


K predĺženiu prispel aj rozvoj novej egyptskej destinácie Marsa Matrouh, označovanej za „egyptský Karibik“. Vďaka nej časť dovolenkárov uprednostnila Egypt pred tradične obľúbeným Tureckom. V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet slovenských turistov v Egypte o 58 percent. Slováci však naďalej vyhľadávajú aj Grécko, pričom popri ostrovoch Kréta, Zakynthos a Rodos rástol záujem aj o Kefalóniu či Skiathos.

Výrazným trendom je skorý nákup dovoleniek. Podľa cestovných kancelárií si polovica klientov rezervovala zájazd s polročným predstihom, často hneď po návrate z predošlej dovolenky. Tento postup im umožnil získať nižšie ceny – napríklad v Marsa Matrouh bola cena nižšia o 200 eur pri kúpe v predpredaji, v Turecku dovolenkári ušetrili aj viac než 300 eur na osobu, čo predstavovalo zľavu približne 20 percent.

Náročnosť klientov


V porovnaní s obdobím spred piatich rokov sa sezóna predĺžila o dva mesiace. Okrem dlhšieho obdobia cestovania rastie aj dopyt po aktívnej dovolenke zameranej na wellness, šport či zdravú stravu.

Stúpla aj náročnosť klientov na kvalitu hotelov a služieb – viac než dve tretiny dovolenkárov v tomto roku uprednostnili ubytovanie v hoteloch so štyrmi alebo piatimi hviezdičkami. V štandardnej ponuke sú tak už aj jedlá pre ľudí s potravinovými intoleranciami, animácie nielen pre deti, ale aj pre dospelých, a športové aktivity ako joga, padel či pilates.

Exotické destinácie


Medzi nové ponuky patrí aj priamy let z Bratislavy do Maroka, ktorý odštartuje 30. marca 2026. Cestujúci si budú môcť vybrať zo šiestich okruhov spájajúcich návštevu kráľovských miest, pobyt pri mori či noc v saharskej púšti. Pripravený je aj špeciálny program pre rodiny s deťmi.

Výraznejší záujem Slováci prejavujú aj o exotické destinácie. Trendy na rok 2026 naznačujú, že ceny dovoleniek v exotike sa približujú cenám letných pobytov pri mori.

Populárne sú najmä zimné pobyty v kombinácii s letnými dovolenkami pri mori, pričom rastie dopyt po tzv. blízkej exotike, ktorá ponúka menší časový posun a kratší let. Hitom roka 2025 je nová destinácia v Ománe – Muscat, ktorá spája pobyt na púšti s oddychom pri mori. Záujem rástol aj o Maledivy, kde dominujú päťhviezdičkové hotely s all inclusive službami.


Zdroj: SITA.sk - Slováci v roku 2025 najčastejšie dovolenkovali v Turecku a Egypte, sezóna sa predĺžila až do októbra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovanie destinácie Dovolenka Prieskum
