Hlavnú cenu na Sarajevskom festivale získala snímka z Holandska

Sarajevo 24. septembra (TASR) - Bosniansko-holandská dráma "Návrat" (Take Me Somewhere Nice) získala na 25. ročníku Sarajevského filmového festivalu hlavnú cenu za celovečernú snímku. Jej režisérka Ena Sendijarevičová si ocenenie prevzala v sarajevskom Národnom divadle, informovala v piatok stanica Slobodná Európa.Film opisuje príbeh dievčaťa, ktoré opúšťa Holandsko a cestuje do svojej rodnej Bosny, kde chce navštíviť svojho chorého otca, ktorého ešte nikdy nevidela.Sendijarevičová sama emigrovala z Bosny a Hercegoviny do Holandska ako sedemročná. Na slávnostnom podujatí v bosnianskom hlavnom meste si prevzala ocenenie s názvom Srdce Sarajeva a peňažnú prémiu 18.000 dolárov.Na tohtoročnom Sarajevskom filmovom festivale bolo prezentovaných celkovo 54 filmov v štyroch rozličných kategóriách. Väčšina z nich sa tematicky zameriavala na život v krajinách juhovýchodnej Európy.Cena pre najlepšieho herca putovala hercovi Levanovi Gelbakhianimu za stvárnenie úlohy vo švédsko-gruzínskom filme "And Then We Danced". Bulharka Irini Jambonasová si odniesla cenu v kategórii najlepšia herečka za výkon v bulharsko-srbskej dráme "Rounds". Cena za najlepšiu réžiu patrí Eminovi Alperovi z Turecka; vydobyl si ju snímkou "Príbeh troch sestier".Sarajevský filmový festival bol založený v roku 1995 počas obliehania Sarajeva v bosnianskej vojne. Odvtedy sa etabloval ako jeden z najväčších európskych filmových festivalov. Schádza sa na ňom množstvo medzinárodných aj miestnych celebrít.