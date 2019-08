Pred 115 rokmi sa narodil autor románu Živý bič Milo Urban

Milo Urban, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Rabčice/Bratislava 24. augusta (TASR) - Milo Urban patril medzi prvých autorov prúdu, ktorý je v dejinách slovenskej literatúry označovaný ako lyrizovaná próza. V sobotu 24. augusta uplynie 115 rokov od narodenia spisovateľa, redaktora a prekladateľa, ktorého rakúsky spisovateľ a literárny kritik Georg Manheimer označil za slovenského Remarquea.Mila Urbana preslávil kľúčový medzivojnový román Živý bič (1927) zložený z dvoch častí: Stratené ruky a Adam Hlavaj. Kniha mala veľký medzinárodný ohlas už krátko po vyjdení. Dej sa odohráva koncom prvej svetovej vojny a tesne po nej v hornooravskej dedine Ráztoky. Autor nepotrebuje na to zákopy a prvú líniu, aby ukázal ničivý dosah vojny. Život jednej dediny a osud jej obyvateľov bohato stačí. Živý bič bol preložený do nemčiny, po nástupe fašizmu v Nemecku ho spolu s dielami spisovateľov Thomasa Manna či Ericha Maria Remarquea pálili sfanatizované davy. Zo dňa na deň sa stal román "bestsellerom". Jeho viacjazyčné preklady vychádzali v 20-tisícových nákladoch.Milo Urban sa narodil 24. augusta 1904 v Rabčiciach na Orave. Vyrastal na rabčickej kopanici, obklopený lesmi s výhľadom na Babiu horu. Študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej. Žil v ťažkých sociálnych pomeroch. Po tragickej smrti svojho otca nemohol z finančných dôvodov dokončiť Štátnu vyššiu lesnícku školu v Banskej Štiavnici - štúdium mu osud zjavne nedoprial.Do literatúry vstúpil Milo Urban v roku 1920 časopiseckým uverejňovaním poviedok. Po dvoch rokoch sa predstavil novelou Jašek Kutliak spod Bučiny, ktorá predznamenala takmer celú jeho prozaickú tvorbu. Objavili sa v nej motívy z oravského prostredia, ktoré dôverne poznal, spätého s prírodou a tvrdou prácou. Načrtával osudové konflikty a ich riešenia i umelecký pohľad do duše dedinského človeka. Kompozícia Urbanových noviel je dramatická, charakterizovaná napätím a nečakaným zauzlením.Čitateľov uchvátili novely s názvom Výkriky bez ozveny. Rozsiahla novela Za vyšným mlynom sa neskôr stala podkladom na libreto Suchoňovej opery Krútňava. Urban vydal aj zbierku noviel Z tichého frontu.Po odchode z Banskej Štiavnice si sadol za redaktorský stôl, tentoraz v časopise Slovenský národ. V rokoch 1940 – 1945 bol Milo Urban šéfredaktorom denníka Gardista.Pred oslobodením v roku 1945 emigroval s rodinou do Rakúska. Internovaný bol v americkej zóne, odkiaľ ho v roku 1947 eskortovali naspäť do ČSR a o rok neskôr odsúdili na verejné pokarhanie za novinársku činnosť počas vojny.Jeho novinárska tvorba, v ktorej si nezložil svoje ľudské zásady, ho počas života priviedla spolu štyrikrát pred súd. V roku 1948 mu udelili publikačný zákaz.povedal v tom čase Urban.Za Urbana sa počas procesu neváhali postaviť mnohé osobnosti ako napríklad Ján Smrek, či Imrich Kružliak. Medzi jeho kamarátov patrili tiež literáti Jozef C. Hronský, Laco Novomestský a mnohí ďalší.V roku 1948 Mila Urbana prinútili vysťahovať sa z Bratislavy. Usadil sa v Chorvátskom Grobe blízko hlavného mesta. Pracoval ako prekladateľ, neskôr sa venoval umeleckej tvorbe. V roku 1974 sa presťahoval späť do Bratislavy, kde 10. marca 1982 zomrel vo veku 77 rokov.poznamenal neskôr spisovateľov syn Cyril Urban v jednom z rozhovorov.Príbeh z tradičnej dediny inšpirovaný zbierkou poviedok Mila Urbana pod názvom Výkriky bez ozveny predstavila v roku 2016 premiéra rovnomennej inscenácie Slovenského komorného divadla (SKD) Martin pod režijným vedením Mareka Ťapáka.povedal riaditeľ martinského divadla František Výrostko.