Hlavný denník skryto podporuje hnutie Sme rodina, tvrdí Transparency International Slovensko

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Internetový spravodajský portál Hlavný denník opakovane zverejňuje neoznačené PR články pre hnutie Borisa Sme rodina . Uviedla to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) Mimovládka od začiatku kampane narátala dve desiatky článkov, ktoré vykazujú znaky reklamy. Išlo o niekoľko komentárov, väčšinou spravodajských textov, z ktorých boli dva výslovne označené ako PR články. Informovala o tom mimovládna organizácia na sociálnej sieti.Sme rodina poslala počas volebnej kampane firme, vydavateľovi denníka, faktúry v sume 7-tisíc eur za reklamný a propagačný priestor.„Sme rodina sa dostala rovno do titulkov Hlavného denníka vo výslovne pozitívnych odkazoch od začiatku volebnej kampane 15-krát, čo je dvojnásobok počtu pre Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Vlasť a Slovenskú národnú stranu (SNS) dokopy, troch strán, ktoré majú tiež národno-konzervatívne zameranie, akým sa profiluje Hlavný denník,“ pokračuje TIS.„Hnutie Sme rodina prekvapuje. Napriek tomu, že ich pred štyrmi rokmi nikto nebral vážne, sú dnes jednou z najdôležitejších strán na politickej scéne,“ uviedol denník v pondelkovom komentári.Ako vysvetľuje TIS, v rebríčkoch INESS, o ktorom sa v komentári píše, skončila ako prvá Sloboda a Solidarita (SaS) a potom na delenej druhej priečke štyri strany, vrátane Sme rodina.„Autor si však vybral na pochvalu len Kollárovu stranu,“ uviedla organizácia a dodáva, že v iných častiach programu strana Sme rodina prepadá, o čom sa čitateľ webu nedozvie.Mimovládna organizácia ďalej poukazuje aj na text o tom, ako sa strana Borisazaujíma o osud týraného chlapca. Hlavný denník začal článok slovami: „Sme rodina myslí srdcom a pomáha. V tomto prípade skutočne nejde len o predvolebný slogan. Predstavitelia hnutia dokážu podať pomocnú ruku tam, kde je to naozaj potrebné.“ Podľa TIS ani tento článok nebol označený ako reklamný a nenapísal by ho žiadny štandardný novinár.Občianske združenie Konspiratori.sk vypracovalo zoznam webových portálov, pri ktorých vznikali pochybnosti o dôveryhodnosti a správnosti obsahu. Zoznam vznikol na základe stanovených kritérií a odborného posúdenia.Hlavný denník zaraďuje stránka košpirátori.sk medzi dezinformačné portály. Od svojho vzniku sa definoval ako národný, kresťanský a sociálne-konzervatívny. Hlavný denník má čítanosť 30-tisíc ľudí denne, čo je napríklad úroveň webu týždenníka .týždeň.