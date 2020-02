Čo prinesie zálohovanie plastových fliaš?

Jednoduchšia recyklácia vďaka RVM

Od roku 2022 bude na Slovensku povinné zálohovanie plastových nápojových obalov a plechoviek. Pridáme sa tak ku krajinám ako Švédsko, Nemecko alebo Dánsko. Podobné programy na recykláciu nápojových obalov tiež plánujú v najbližších troch rokoch zaviesť krajiny ako Škótsko, Portugalsko, Anglicko alebo Wales. Mnohé z týchto programov zaväzujú maloobchodníkov k spätnému výkupu fliaš na recykláciu.Spätný výkup obalov je jedným zo spôsobov, ako sa dá dosiahnuť vysoká miera návratnosti fliaš. Osem najlepších svetových programov na recykláciu nápojových obalov využíva systém vracania nápojových obalov do obchodov a dosahuje až 93 % úspešnosť. Programy na recykláciu nápojových obalov, ktoré nezapájajú maloobchodníkov, vykazujú len 77 % úspešnosť a v niektorých krajinách dokonca len 48 % úspešnosť.S cieľom zjednodušiť proces výkupu nápojových obalov pre maloobchodníkov aj zákazníkov tieto programy často využívajú malé výkupné automaty (RVM), ktoré analyzujú a triedia nápojové obaly, ktoré sú potom zozbierané na recykláciu. Tieto automaty rátajú počet vrátených obalov, vytrieďujú nečitateľné obaly a zákazníkovi vracajú zálohu – a všetko to zvládajú omnoho rýchlejšie ako ľudia.Až 70 % výkupných automatov na celom svete je vyrábaných spoločnosťou TOMRA. Prevádzkuje viac ako 82 000 výkupných automatov a ročne spracováva viac ako 40 miliárd obalov na recykláciu. Spoločnosť funguje vo viac ako 40 krajinách s programami na recykláciu nápojových obalov.Viac o tom, ako funguje recyklácia nápojových obalov a ich výkup pomocou automatizovaných riešení, sa maloobchodníci môžu dozvedieť na veľtrhu EuroShop, ktorý sa bude konať 16. až 20. februára v nemeckom Düsseldorfe. Návštevníci v stránku TOMRA zistia ako fungujú programy na recykláciu nápojových obalov, zoznámia sa so širokou ponukou výkupných automatov, dozvedia sa viac o tom, ako sa tieto automaty vedia prispôsobiť svojich potrebám či o tom, ako zákazníkom prinášať jedinečný zážitok z recyklovania.Súčasťou veľtrhu bude aj séria TOMRA Prednášok o budúcnosti recyklovania. Predstaví sa napríklad Clarissa Morawski, CEO spoločnosti Reloop Platform, európskej organizácie venujúcej sa cirkulárnej ekonomike. V stredu 19. februára bude hovoriť o tom, čo znamená európska smernica o jednorazových plastoch pre maloobchodníkov. Viac o programe a ďalších rečníkoch sa dočítate na stránke tomra.com/euroshop2020