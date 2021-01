Hlavný hygienik podľa Žilinku výnimkou pre pozitívnych poslancov na COVID-19 porušil zákon

aktualizované 28. januára 14:55



Protizákonná aj výnimka pre Holého

Úrad prekročil svoje právomoci

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR porušil zákon vydaním vyhlášok z 27. decembra 2020. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede generálny prokurátor Maroš Žilinka V oboch prípadoch preto podala podľa Žilinku prokuratúru protest. ÚVZ má teraz 30 dní na to, aby rozhodol, či protestu vyhovie, alebo nie.minulého roku sa týkala výnimky pre osoby v povinnej izolácii alebo v karanténe. Na základe tejto výnimky napríklad poslanci parlamentu hlasovali o práve Národnej rady SR predlžovať núdzový stav.sa týkala možnosti vstupu na územie SR zo zahraničia bez nutnosti karantény, udeleného na žiadosť člena vlády a dostal ju aj vicepremiér Štefan Holý Podľa Žilinku na takéto výnimky zákon ÚVZ neoprávňuje, a tak prekročil svoje právomoci. „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v medziach, ktoré určuje zákon,“ povedal generálny prokurátor s tým, že zákon o ochrane verejného zdravia výnimky v tejto oblasti nepozná.Pokiaľ ÚVZ protestu prokuratúry vyhovie, podľa Žilinku má 90 dní na to, aby vyhlášky upravil. Pokiaľ sa rozhodne nevyhovieť, generálny prokurátor avizoval podnet na Ústavný súd SR . Výsledky hlasovania v parlamente na základe nezákonnej výnimky však podľa Žilinku takáto situácia neovplyvní. „Spätne sa nedá nič upravovať,“ dodal.