Hlavný veliteľ ukrajinskej armády prikázal zrýchlenie budovania obranných línií na severovýchode krajiny

26.6.2025 (SITA.sk) - Rýchlejšie budovanie obranných línií v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prikázal vo štvrtok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Kyjev tvrdí, že Rusko zhromaždilo 50-tisíc vojakov s cieľom postúpiť hlbšie do Sumskej oblasti.„Práce prebiehajú, ale vzhľadom na požiadavky moderného boja je potrebné ich urýchliť,“ povedal Syrskyj po pracovnej ceste do Sumskej oblasti, kde sa stretol s vojenskými predstaviteľmi.Syrskyj dodal, že na ochranu ukrajinských vojakov a logistických trás sú potrebné „protidronové koridory“ často pozostávajúce z fyzických bariér, ako sú siete. Dodal, že rýchlosť, akou sa tieto práce vykonávajú, „sa musí výrazne zvýšiť“.Ruský vládca Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že jeho armáda by sa mohla pokúsiť dobyť ukrajinské mesto Sumy, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od hraníc.