Zápas o ústavu sa nekončí, poslanci parlamentu by do septembra mohli mať na stole masový protest

26.6.2025 (SITA.sk) - Zápas o ústavu sa nekončí, pokračuje petícia proti jej novele. Informovalo o tom občianske združenie Reštart - Slovensko 21. storočia. Parlament na schôdzi 17. júna presunul hlasovanie o zmene Ústavy SR na september.Návrh si totiž nezískal dostatočnú podporu poslancov. Reštart to považuje za úspech všetkých, ktorí si uvedomujú škodlivosť novely. Vníma to však len ako polovičné víťazstvo. Vo svojom boji proti zmene ústavy, ktorá by priniesla zmenu charakteru štátu či nepredvídateľné obmedzovanie slobôd, tak naďalej pokračuje.Združenie spustilo petíciu proti navrhovanej zmene ústavy pred júnovým zasadnutím Národnej rady SR. V petícii žiada, aby poslanci neprijali navrhovanú zmenu ústavy a zabránili pokusu o „ústavný prevrat“, bránili hodnoty Novembra ’89 – slobodu, pluralitu a právny štát, odmietli zneužitie ústavy na presadzovanie jednej úzkej ideológie a chránili dôstojnosť a rovnosť všetkých občanov. Reštart opätovne zdôrazňuje, že podstatou zmeny ústavy nie je zakotvenie dvoch pohlaví.Skutočné nebezpečenstvo navrhovanej zmeny ústavy je podľa slov občianskeho združenia v pokuse obmedziť občianske slobody, slobodu vyučovania a výchovy, vedeckého bádania, slobodu ženy rozhodovať o svojom živote a materstve a tiež slobodu umenia.„Niekto nám chce cez ústavu nanucovať svoje videnie morálky, čo je norma ľudského správania, aké hodnoty máme vyznávať. Ani ústava klérofašistického Slovenského štátu ba ani komunistická ústava si nedovolila nanucovať občanom spôsob ako majú žiť a prežívať svoj osobný život,“ zdôraznilo združenie Reštart, podľa ktorého ide o skutočný ústavný prevrat.„Je to aj začiatok našej cesty von z vyspelej Európy. Je návratom do minulosti, a to do najhoršej minulosti v našich dejinách: do minulosti, keď o hodnotách nášho života, kultúry, národa rozhodovala jedna ideológia, tá klerikálna a tá boľševická,“ vyhlásilo združenie.Petíciu v krátkom čase podpísalo viac ako 5 500 občanov, medzi ktorými sú aj osobnosti ako napríklad ekonóm a vysokoškolský pedagóg Juraj Stern , právnik Peter Kresák , politológ Jozef Lenč , hudobný skladateľ Martin Burlas a mnohí ďalší.„Veríme, že do septembra budú mať poslanci parlamentu na stole masový protest proti pripravovanej zmene ústavy,“ doplnil Reštart.