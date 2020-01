Hlavný vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu vyhlásil, že vojnu začala Amerika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Odpoveďou Iránu na zabitie veliteľa elitných jednotiek iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního bude útok na vojenské ciele. Pre CNN to v nedeľu povedal hlavný vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Chámeneího."Poviem vám jednu vec, naša vláda oficiálne oznámila, že sme nikdy nechceli a ani nebudeme chcieť vojnu. Vojnu začala Amerika. Mala by preto akceptovať primerané reakcie na svoje konanie. Jediné, čo môže ukončiť tento stav je, že dostanú rovnakú ranu. Potom by už nemali naštartovať nový cyklus," vyhlásil bývalý minister obrany Hossein Dehghan.Prezident Spojených štátov Donald Trump pohrozil, že armáda zaútočí na 52 cieľov v Iráne, ak Teherán naplní vyhrážky o odplate za zabitie Solejmáního."Trump nepozná medzinárodné právo. Neuznáva rezolúcie OSN. V podstate je to skutočný gangster a hazardný hráč. Nie je politik a nie je psychicky stabilný," vyjadril sa Dehghan s tým, že ak Trump vykoná ďalšie útoky, nebude "žiadny americký vojenský personál, žiadne americké politické centrum, žiadna americká vojenská základňa a žiadne americké plavidlo v bezpečí".