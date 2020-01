Vodič unikal pred políciou na Felícií, zastavili ho až výstrely zo služobnej zbrane

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Unikajúceho vodiča na Škode Felícia v noci v Bratislave zastavili až výstrely zo služobnej zbrane policajtov. Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, policajti následne muža spacifikovali a nasadili mu putá.Lustráciou v policajných evidenciách zistili, že vodič viedol vozidlo aj napriek uloženému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu troch rokov.Muž, ktorý sa v súčasnosti nachádza v cele policajného zaistenia, je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Pri prenasledovaní vozidla za použitia služobnej zbrane sa nikto nezranil.„Bratislavskí policajti počas dnešnej nočnej služby spozorovali vodiča na Škoda Felícia, ktorý po Lamačskej ceste prechádzal vysokou rýchlosťou. Vodič po spozorovaní hliadky s vozidlom spomalil, odbočil smerom na Harmincovú ulicu, kde rýchlosť jazdy výrazne zvýšil. Policajti sa preto vodiča rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť. Vodič ale výzvy policajtov ignoroval a v jazde pokračoval cez Húščavovú ulicu, naspäť na Harmincovú, kde v protismere narazil do obrubníka. Následne odbočil na ulicu M. Sch. Trnavského, kde s vozidlom zastavil v strede cesty. Keď sa k vozidlu priblížil policajti, vodič Felície pridal plyn a začal s vozidlom unikať. Policajti preto v súlade so zákonom o Policajnom zbore použili služobnú zbraň a trikrát vystrelili na zadné koleso vozidla, ktorým mu spôsobili defekt. Ani tieto výstrely však vodiča nezastavili. V jazde pokračoval na ulicu Janka Alexyho, kde zastavil v protismere, z vozidla vystúpil a dal sa na útek. Policajná hliadka ho začala po trase jeho úniku ihneď prenasledovať. Ani opakované výzvy policajtov, aby zastavil neuposlúchol. Unikajúceho muža nakoniec zastavili až dva varovné výstrely do vzduchu. Policajti následne muža spacifikovali a nasadili mu putá,“ opísali priebeh akcie policajti.