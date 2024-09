Hlavných kontrolórov v samosprávach je málo, problémom je podľa Andrassyho nedostatočná legislatíva

Nedostatočný počet kontrolórov

20.9.2024 (SITA.sk) - Takmer tretina obcí má kontrolórov na malý úväzok do 10 percent, pri ktorom nemôžu mať dostatok času na kvalitný audit. Tretina slovenských samospráv má na druhej strane kontrolórov s viac ako 100-percentným úväzkom a ani títo kontrolóri nemôžu mať dostatok priestoru na výkon svojho mandátu.Je vysoko pravdepodobné, že pre príliš nízky alebo, naopak, vysoký úväzok, je kontrola formálna a neúčinná. V rozpore so zákonom o obecnom zriadení 196 obcí, čo je sedem percent, nemá vôbec hlavného kontrolóra . Vyplýva to z elektronického prieskumu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a z vypracovanej odbornej analýzy.Kontrolnému úradu zaslali odpovede všetky miestne samosprávy, vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Počet hlavných kontrolórov v rámci samosprávy je 1 410. V porovnaní s rovnakým prieskumom z roku 2020 je to o 124 menej, na jedného kontrolóra tak pripadajú takmer dve obce."Náš prieskum potvrdil riziká, ktoré sme predpokladali. Malé obce majú problém kontrolórov zaplatiť, počet kontrolórov je nedostatočný a aj preto existujú superkontrolóri s úväzkami aj nad 200 percent," upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy V legislatíve sú podľa jeho slov stále nízke požiadavky na odbornosť kontrolórov. Nerieši ani napríklad to, ako postupovať pri dlhodobej práceneschopnosti kontrolóra, materskej dovolenke, alebo aký minimálny či maximálny môže byť úväzok aj vzhľadom na veľkosť obce. Andrassy zároveň zdôrazňuje, že za zlé nastavenie systému nemôžu mestá či obce."Nedostatočná legislatíva nevytvára podmienky na kvalitnú kontrolu, tá môže byť niekedy formálna, čo nahráva špekulantom. Obce o úväzkoch superkontrolórov pritom ani nemusia mať vedomosť," dodal Andrassy. V súvislosti s makroúväzkami samosprávnych kontrolórov NKÚ už rokoval so zástupcami Inšpektorátu práce , ktorý zistenia kontrolórov využije vo svojej činnosti.Pri porovnaní údajov z rovnakého prieskumu z roku 2020 počet obcí s tzv. mikroúväzkom kontrolóra pod 10 percent klesol o 3,51 percenta. Aktuálne je takýchto obcí 862. Najmenej obcí s takýmto malým úväzkom je v Bratislavskom kraji, iba šesť, najviac je ich v Prešovskom kraji – 261.V 110 obciach sú tzv. makroúväzkoví kontrolóri, ktorí spolu majú na starosti 866 obcí. V tomto prípade pri porovnaní s rokom 2020 došlo k zhoršeniu situácie, keď ich celkový počet stúpol o 33. Najviac kontrolórov s viac úväzkami je v Prešovskom a Košickom kraji, kde ich je po 23, čo súvisí aj s vysokým počtom malých obcí v týchto krajoch."Za skutočne kritické považujeme, ak výška úväzkov miestneho kontrolóra presahuje viac ako 170 percent, alebo ak počet obcí, ktoré má na starosti jeden kontrolór, je viac ako 10. V oboch prípadoch hovoríme o vyše dvadsiatke takýchto kontrolórov," uviedol Andrassy a dodal, že extrémom je superkontrolórka s 27 mikroúväzkami či superkontrolórka s 343-percentým úväzkom, ktorý vykonáva v 11 samosprávach.Za negatívum považuje kontrolný úrad aj skutočnosť, že za ostatné štyri roky klesol celkovo počet kontrolórov o 124. Najväčšia zmena je preto v počte hlavných kontrolórov pôsobiacich iba v jednej obci. Takýchto obcí je 994, ich počet klesol až o 161 v porovnaní s rokom 2020.Počet obcí bez kontrolóra mierne klesol o 16. Zároveň treba povedať, že obce bez kontrolóra síce porušujú zákon, ale nijaká sankcia im nehrozí. Niektoré obce preto ani len nevyhlasujú výberové konanie na túto pozíciu. Najviac neobsadených pozícií hlavného kontrolóra je v Prešovskom kraji, a to 123.