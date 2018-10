Hlavným ťahúňom rastu priemyslu zostávajú automobilky

Na snímke pracovník v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 11. októbra (TASR) – Automobilky zostávajú hlavným ťahúňom rastu priemyslu, pričom bez nárastu automobilového sektora by nerástol ani slovenský priemysel. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v aktuálnom komentári k vývoju priemyslu. V nasledujúcich mesiacoch by mal zároveň podľa neho slovenský priemysel prevažne rásť.Priemysel si podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v auguste polepšil o 0,9 % v sezónne očistených dátach. Rast priemyslu sa však podľa Koršňáka v posledných mesiacoch takmer úplne zastavil. Produkcia sa počas dovolenkových mesiacov po očistení o tradičnú sezónu v priemere oproti druhému kvartálu nezmenila.Zásadnejšie zmeny podľa analytika nenastali počas leta ani v štruktúre rastu priemyslu. V raste pokračuje kľúčový spracovateľský priemysel, ktorý si v auguste medziročne polepšil o 3,1 %.podotkol Koršňák.Časť jesenného dopytu sa podľa neho pravdepodobne zrealizovala už v lete, čo zrejme pozitívne ovplyvnilo aj produkciu európskych výrobcov v predchádzajúcich mesiacoch. Na druhej strane ale poznamenal, že to môže znížiť produkciu počas jesene, keď sa automobilky sústredia na získanie potrebných certifikátov.Podľa analytika sa darí aj väčšine exportne orientovaným odvetviam. Strojári a výrobcovia elektrických zariadení si pripísali dvojcifernú dynamiku medziročného rastu. Takmer 10 % dosiahol aj hutnícky priemysel.dodal analytik.Na vzostupe bolo v auguste aj stavebníctvo, ktoré nadviazalo v júli na prebudenie z predchádzajúcich mesiacov.doplnil Koršňák.V nasledujúcich mesiacoch by mal podľa analytika slovenský priemysel prevažne rásť, zvýrazniť by to mal aj nový závod na výrobu áut Jaguar Land Rover (JLR).upozornil Koršňák. Stavebníctvo by zasa podľa neho mohlo ťažiť z objemných investícií samospráv do infraštruktúry v súvislosti v blížiacimi sa komunálnymi voľbami.