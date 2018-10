Rekonštrukcia cesty z Rohožníka do Malaciek pokračuje podľa plánu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 11. októbra (TASR) – Rekonštrukcia cesty, ktorá spája Rohožník s Malackami, pokračuje podľa plánu. Jej cieľom je obnova povrchu komunikácie a vyrovnanie niektorých nebezpečných úsekov, ale aj jej rozšírenie a následné prekategorizovanie na cestu druhej triedy. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 8,4 milióna eur.uviedol vo štvrtok na kontrolnom dni predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. V súčasnosti je cesta vyfrézovaná, prebiehajú výkopové práce a návoz podložia. Obchádzková trasa do Malaciek vedie cez obce Kuchyňa a Pernek.Obnovou by mala vzniknúť kvalitná a kapacitne vyhovujúca cesta pre regionálnu dopravu s plynulými a bezpečnými prejazdmi. Nejde totiž len o rekonštrukciu povrchu, ale dôjde aj k zmene trasy cesty. Niektoré tzv.budú vyrovnané a zmenšia sa tiež uhly cesty. Tá bude zároveň rozšírená z pôvodných šiestich metrov na 9,5 metra, pričom po oboch stranách bude mať metrovú krajnicu.Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Práce by mali stáť 8.435.858 eur, z ktorých prevažná časť je hradená z eurofondov. Zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, je spoločnosť Alpine Slovakia.