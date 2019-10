Hlina odmietol ponuku OĽaNO a KÚ, aby bolo KDH na spoločnej kandidátke

Na archívnej snímke novozvolený predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 25. októbra (TASR) - Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina odmieta spájanie sa s opozičným hnutím OĽaNO a mimoparlamentnou stranou KÚ. Tie ho v piatok vyzvali na spoluprácu, KDH dostalo ponuku mať polovicu miest na spoločnej kandidátke do budúcoročných volieb do NR SR.napísal Hlina na sociálnej sieti, pričom smeroval k tomu, že Anna Záborská z KÚ svoju stranu kúpila.skonštatoval šéf KDH.Hlina pripomenul, že Igor Matovič (OĽaNO) zaútočil na kresťanských demokratov opäť tesne pred Radou KDH, ktorá má byť v sobotu (26. 10.) vo Zvolene. Na nej má KDH schváliť volebný program.dodal Hlina.Matovič v piatok ponúkol Hlinovi tretie miesto na kandidátke. Dodal tiež, že po voľbách by si mohli kresťanskí demokrati vytvoriť vlastný poslanecký klub.