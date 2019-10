Maluma vystúpi vo februári v Bratislave

Maluma, jeden z najúspešnejších predstaviteľov latino scény vystúpi vo februári v Bratislave Foto: Maluma Foto: Maluma

Maluma, jeden z najúspešnejších predstaviteľov latino scény vystúpi vo februári v Bratislave Foto: Maluma Foto: Maluma

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (OTS) - Svoje prvé nahrávky pripravil už ako šestnásťročný. Na scéne je takmer desať rokov, má za sebou už tri svetové turné, nahrával s umelcami ako Madonna, Shakira či Ricky Martin. Maluma v rámci svojho aktuálneho svetového turné vystúpi 26. februára 2020 aj na Slovensku, v Bratislave.Kolumbijský spevák Maluma patrí k najvýraznejším a najúspešnejším predstaviteľom súčasnej svetovej latino scény. Narodil sa 28. januára 1994 v Medellíne ako Juan Luis Londoño Arias a svoj umelecký pseudonym si vytvoril podľa krstných mien svojich rodičov a staršej sestry MAria - LUis - MAnuela. Možnosť prvýkrát nahrávať v profesionálnom štúdiu dostal od svojho strýka ako darček k 16. narodeninám.V roku 2010 s ním (ako interpretom aj autorom) podpísali spoluprácu spoločnosti Sony Music Colombia, Sony Latin a Fox Music. Odvtedy už vyšlo viac ako 40 singlov, na ktorých účinkoval, štyri štúdiové albumy a Maluma ako hlavná hviezda absoloval už tri svetové turné. To najnovšie je pomenované podľa jeho najnovšieho albumu 11:11 a odštartovalo v máji tohto roku v peruánskej Lime. V rámci jeho európskej časti zavíta 26. februára 2020 aj do Bratislavy, kde sa predstaví na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Maluma patrí medzi najobľúbenejších interpretov populárnej hudby v rámci sociálnych sietí a digitálnych streamovacích služieb. Má 47 miliónov followerov na Instagrame (a medzi nimi nájdeme nielen slovenských interpretov, ale aj futbalových reprezentantov), 22 miliónov na Facebooku a aj na YouTube, na Spotify ho mesačne počúva takmer 26 miliónov poslucháčov. Aj vďaka tomu získal ocenenie v roku 2018 ocenenie Social Artist Of The Year v rámci Billboard Latin Music Awards.Kolumbijčan je vyhľadávaným partnerom na rôzne druhy spoluprác a jeho meno sa objavuje na nahrávkach spoločne s takými megahviezdami ako sú Madonna, Shakira, Ricky Martin, Thalia, J Baldvin, XXX Tentacion. Jeho tvorba býva najčastejšie označovaná označovaná termínmi ako reggaeton alebo latin trap.Vstupenky na jeho bratislavský koncert sú k dispozícii v predajnej sieti Ticketportal