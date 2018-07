Hlina: OĽaNO zakázalo v Bratislave koalície s KDH

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Hnutie OĽaNO zakázalo svojim predstaviteľom v bratislavských mestských častiach uzatvárať koalície s mimoparlamentným KDH. Tvrdí to šéf kresťanských demokratov Alojz Hlina, podľa ktorého je dôvodom fakt, že KDH postavilo vlastnú kandidátku na primátora hlavného mesta Caroline Líškovú.ozrejmil Hlina, podľa ktorého by sa víťaz takýchto primárok stal automaticky hlavným vyzývateľom súčasného primátora Iva Nesrovnala a mal by veľkú šancu stať sa novým primátorom Bratislavy.tvrdí líder KDH.To, že Obyčajní vydali spomínaný zákaz na koalície s KDH, má podľa Hlinu dokazovať mailová komunikácia, ktorú však bez súhlasu druhej strany zverejniť nechce.povedal pre TASR Hlina. Je totiž presvedčený, že ten, kto chce v Bratislave vyhrať, musí mať silný príbeh a silnú emóciu.myslí si.Hlina pripomenul, že SaS a OĽaNO mali už dávnejšie zmluvu o vzájomnej podpore kandidátov a KDH s takouto dohodou nemalo nič.ozrejmil Hlina, ktorý zámerne zvolil taktikuOĽaNO pre TASR v reakcii uviedla, že Obyčajní by privítali koalíciu v Bratislave aj spoločne s KDH:myslí si OĽaNO.Na margo mestských častí poznamenala, že OĽaNO sa snaží podporovať takých kandidátov na starostov, ktorí podržia Mrvu, keďže primátor v budúcnosti musí so starostami úzko spolupracovať.dodali Obyčajní.