Lubyová: Branná výchova by sa mala skvalitniť

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Branná výchova by sa mala skvalitniť. Samostatný predmet z nej ale nebude, hoci sa takéto úvahy vlani objavovali. Potvrdila to ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Hovorila o tom aj v súvislosti s pôsobením polovojenskej organizácie Slovenskí branci v školách. Jej rezort je pripravený sprísniť opatrenia, aby takéto organizácie do škôl nechodili. Usmernenia už vydal.uviedla ministerka s tým, že nový predmet však nie je dobrou cestou.povedala s tým, že jej ministerstvo komunikuje o tejto veci aj s inými rezortmi.Poukázala na existenciu branných cvičení, ktoré by sa mohli prehĺbiť, a tiež na to, že rôzne časti výchovy sa dajú vyučovať v rámci iných predmetov. Napríklad prvá pomoc na biológii. Telesná výchova podľa ministerky dáva tiež veľa možností.Lubyová so znepokojením prijala informáciu od ministerstva obrany o ďalšom pôsobení organizácie Slovenskí branci. Rezort školstva vníma a podporuje preverenie tejto organizácie, ktorá sa dlhodobo pokúša aj o začlenenie do výchovno–vzdelávacieho procesu v školách realizáciou účelových cvičení alebo šírením nevhodnej literatúry v školách.Ministerstvo už v minulosti vydalo usmernenia v súvislosti s výberom poskytovateľov účelových cvičení. Školám odporúča spoluprácu s overenými organizáciami, ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, mestská polícia, organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský Červený kríž, stredné odborné školy zdravotnícke, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Združenie technických a športových činností SR a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.Pôsobením Slovenských brancov by sa mala zaoberať Generálna prokuratúra SR. Obrátil sa na ňu minister obrany Peter Gajdoš s podnetom, aby preskúmala činnosť brancov a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti SR a v rozpore s platnými zákonmi. Minister zdôraznil, že jedinou legálnou obrannou organizáciou Slovenska sú Ozbrojené sily SR. Gajdoš odmieta tolerovať, že niektoOd aktivity brancov sa dištancuje. Avizuje opatrenia na riešenie situácie.