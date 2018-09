Hlivák: Hľadáme riešenia na zvýšenie účasti podnikateľov na tendroch

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. septembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) hľadá riešenia a opatrenia na zvýšenie účasti podnikateľov na verejných súťažiach. Po rokovaní s prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Máriom Lelovským to uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Zo stretnutia podľa neho zároveň vyplynulo, že podnikatelia nemajú v nastavenie verejných súťaží dôveru a chýbajú im aj praktické metodické usmernenia.Rokovanie bolo zamerané na pomenovanie skúseností podnikateľov združených v RÚZ s procesmi verejných obstarávaní.poznamenal Hlivák.Stretnutie podľa neho poukázalo na skutočnosť, že podnikatelia nemajú dôveru v nastavenie verejných súťaží a chýbajú im tiež praktické metodické usmernenia, ktoré by im pomohli zorientovať sa v problematike verejného obstarávania.upozornil Lelovský s tým, že RÚZ víta proces zlepšovania podmienok na verejné obstarávanie. Očakáva tiežprípadných porušení zákona a aspoň postupné vylúčenie firiem, ktoré v skutočnosti dodávky a práce nerealizujú, tzv. sprostredkovateľov.Podľa Hliváka je v tomto smere žiaduce, aby sa podnikatelia oboznámili s legislatívnymi zmenami v novele zákona.vymenoval predseda úradu.ÚVO chce zároveň viac spopularizovať nové legislatívne možnosti, ktoré skracujú trvanie verejných súťaží, napríklad používanie dynamického nákupného systému.priblížil Hlivák.Úrad plánuje prizvať zástupcov podnikateľských subjektov do vzorových spoločných verejných obstarávaní, ktoré sa budú realizovať v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Lelovský skonštatoval, že RÚZ je pripravená podieľať sa na nastavovaní procesov verejného obstarávania.dodal.Systémová komunikácia s podnikateľskými subjektmi by mala byť v prospech verejného záujmu, podotýka ÚVO. Platformu pre rokovania so všetkými zástupcami jednotlivých podnikateľských združení pripraví úrad v najbližších dňoch.