Súdny dvor EÚ: Trestne stíhané osoby vydajú do Británie aj po brexite

Brusel/Luxemburg 19. septembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v stredu rozhodol, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ nemá za následok, že výkon európskeho zatykača vydaného týmto členským štátom má byť odmietnutý alebo odložený.Súdna inštitúcia so sídlom v Luxemburgu pripomenula, že v roku 2016 vydala Británia dva európske zatykače na osobu menom R.O. (v januári 2016 a v máji 2016) na účely trestného stíhania za trestné činy vraždy, podpaľačstva a znásilnenia. Obvinený bol zatknutý v Írsku, kde je vo väzbe od 3. februára 2016.R.O. podal námietku proti svojmu odovzdaniu do Spojeného kráľovstva Írskom, a to najmä na základe toho, že vznikajú otázky súvisiace s vystúpením Británie z EÚ.Zodpovedná írska súdna inštancia sa obrátila s otázkou na Súdny dvor EÚ, či vzhľadom na nastávajúci brexit je povinná odmietnuť odovzdanie trestne stíhanej osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, do Spojeného kráľovstva, lebo inak by bolo jej odovzdanie povinné.Súd skonštatoval, že oznámenie členského štátu o svojom úmysle vystúpiť z Únie v súlade s čl. 50 Lisabonskej zmluvy nemá za následok prerušenie uplatnenia práva Únie v tomto členskom štáte. Samotné oznámenie úmyslu vystúpiť z EÚ nie je "výnimočnou" okolnosťou, ktorá by mohla odôvodniť odmietnutie vykonať európsky zatykač vydaný týmto členským štátom.Súdny dvor tiež zdôraznil, že Británia je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a že zachovanie jej účasti na tomto dohovore nijako nesúvisí s jeho členstvom v Únii. Spojené kráľovstvo je tiež zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957.Súdny dvor zastáva názor, že za takýchto okolností môže vykonávajúci súdny orgán vo vzťahu k osobe, ktorá má byť odovzdaná, predpokladať, že členský štát vydávajúci európsky zatykač uplatní svoje práva aj po vystúpení z Únie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)