Hlivák: ÚVO skrátil čas kontrol o 41,92 dňa

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bardejov/Bratislava 4. júla (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skrátil čas kontrol o 41,92 dňa a znížil aj počet konaní, ktoré prerušuje. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák o tom v stredu informoval vládu počas jej výjazdového rokovania v Bardejove. Zároveň navrhol prijať ďalšie systémové opatrenia v súvislosti s celkovou dobou trvania kontroly.Predseda úradu oboznámil vládny kabinet o prijatých opatreniach od svojho nástupu do funkcie.priblížil Hlivák s tým, že kontroly v čase jeho nástupu trvali 115 dní. Podľa neho bolo úradu tiež vytýkané, že umelo prerušuje konania. V súčasnosti ÚVO prerušuje konania len v 12 % prípadov, ak sa napríklad žiada odborné stanovisko. Celkový počet prerušovaných konaní tak bol podľa jeho slov znížený o viac ako 78 %.Hlivák informoval vládu aj o tom, že čistý čas celkovej kontroly úradu trvá 22 dní.podčiarkol.V súvislosti s celkovou dobou kontroly navrhol prijať aj ďalšie systémové opatrenia.skonštatoval. Ako dodal, v rámci opatrení navrhnutých v novele zákona o verejnom obstarávaní by sa lehoty mohli dostať na úroveň okolo 50 % oproti pôvodnej dobe trvania v čase jeho nástupu do funkcie.Predseda ÚVO sa zároveň v súvislosti s čerpaním eurofondov rozhodol raz za štvrťrok navštíviť príslušných ministrov, ktorí sú zodpovední za svoje operačné programy.dodal Hlivák.Zdôraznil tiež, že rokovania o pripomienke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Úradu vlády SR o odobratí automatickej kontroly ÚVO v oblasti eurofondov ešte nie sú ukončené.