Danko: Otázka zodpovednosti na sociálnych sieťach sa musí vyriešiť

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Predseda Národnej rady SR a koaličnej SNS Andrej Danko akceptuje verdikt súdu, ktorý rozhodol o nevine poslanca ĽSNS Stanislava M. v prípade hanlivého statusu na sociálnej sieti, ktorý bol podpísaný jeho menom. Nesúhlasí však s tým, aby ľudia mohli beztrestne verejne prejavovať antisemitské názory.povedal ohľadom súdneho pojednávania Danko.Predseda NR SR tvrdí, že je nutné prísť s nástrojmi, ktoré by zrovnoprávnili vydavateľstvá, alternatívne portály či sociálne siete tak, aby sa doriešila otázka zodpovednosti.uviedol predseda parlamentu, ktorý chce v októbri predložiť na deklaráciu do národnej rady definíciu antisemitizmu.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v stredu oslobodil poslanca Stanislava M. spod obžaloby. Podľa sudcu nebolo preukázané, že hanlivý status na sociálnej sieti napísal poslanec.konštatoval sudca s tým, že nemal istotu, že Stanislav M. status vytvoril, a že by ho uverejnil.dodal. Prokurátor sa na mieste odvolal, vec sa tak dostane na Najvyšší súd SR. Stanislav M. sa odvolania vzdal.