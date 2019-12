Hlohovec bude mať v roku 2020 prebytkový rozpočet

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Hlohovec 6. decembra (TASR) – Rozpočet mesta Hlohovec na budúci rok schválili mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (5. 12.) zasadnutí s prebytkom 40.000 eur. Mesto počíta s celkovými príjmami najmenej vo výške 24,543 milióna eur a výdavkami v objeme 24,503 milióna eur.Pri bežnom rozpočte vychádza hlohovskej samospráve prebytok 991.309 eur, pri finančných operáciách 1,3 milióna eur, čím mesto vykryje aj predpokladanú stratu kapitálového rozpočtu 2,3 milióna eur. Pri príjmoch rozpočet ráta aj so zvýšením miestnych daní, ku ktorým siahol Hlohovec rovnako ako ďalšie mestá na Slovensku v reakcii na zvýšenie nákladov vplyvom viacerých legislatívnych rozhodnutí vlády. Povedal to primátor Hlohovca Miroslav Kollár. V Hlohovci zdvihli pre rok 2020 miestnu daň o 25 %, čo v prepočte pri dani z nehnuteľnosti na trojizbový byt vychádza pri novej sadzbe 0,33 eura za štvorcový meter (m2) viac zhruba o 4,80 eura. Poslanci odhlasovali aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Zo sumy 33,58 eura za osobu na rok to bude v budúcom roku 36,08 eura. Hlohovec nepoužíva pre seniorov a ďalšie odkázané skupiny obyvateľov nástroj možného percentuálneho zníženia výmeru dane.konštatoval primátor.Zastupiteľstvo odhlasovalo aj zaradenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 1,2 milióna eur na investičné akcie ako revitalizácia niektorých vnútroblokov na sídliskách, spolufinancovanie projektov pre školstvo, polopodzemné kontajnery, cesty a chodníky, rekonštrukcia amfiteátra a ďalšie. Rozpočet počíta aj s financovaním investícií z úverových zdrojov, zahrnuté sú tam ďalšie kroky na rekonštrukcii Hlohovského zámku, kina Úsmev, novovznikajúcich detských jaslí i mestského osvetlenia, spolu za 290.339 eur. Za výber miestneho poplatku za rozvoj, ktorý je stanovený pre daňovníkov v rozmedzí od 3 do 35 eur za m2 a v roku 2020 je výber odhadnutý na 137.000 eur, v Hlohovci plánujú rekonštruovať jednu školu a zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre obnovu viacerých školských budov.dodal Kollár. Pri prerokúvaní rozpočtu na rok 2019 sa poslanecký zbor s návrhmi radnice nestotožnil a pre obštrukcie mesto fungovalo v rozpočtovom provizóriu.