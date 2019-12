Šofér Mikuláš rozdával okrem úsmevu cestujúcim i cukríky

Rolu šoféra v mestskej hromadnej doprave v Prievidzi si na svoj sviatok 6. decembra 2019 prevzal samotný Mikuláš. Cestujúcim na vybranej linke rozdáva okrem úsmevu i cukríky. Úlohu Mikuláša na seba prevzal vodič Jozef Fábry (na snímke), ktorému nechýba mikulášsky kostým i brada. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR Rolu šoféra v mestskej hromadnej doprave v Prievidzi si na svoj sviatok 6. decembra 2019 prevzal samotný Mikuláš. Cestujúcim na vybranej linke rozdáva okrem úsmevu i cukríky. Úlohu Mikuláša na seba prevzal vodič Jozef Fábry (na snímke), ktorému nechýba mikulášsky kostým i brada. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR

Prievidza 6. decembra - Rolu šoféra v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Prievidzi si na svoj sviatok v piatok prevzal samotný Mikuláš. Cestujúcim na vybraných linkách rozdával okrem úsmevu i cukríky.Úlohu Mikuláša na seba prevzal vodič Jozef Fábry, ktorému nechýbal mikulášsky kostým i brada. Najskôr odviezol deti školským autobusom z prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka a následne jazdil autobusom na linke 40 od sídliska Píly, cez centrum mesta a Kopanice. "Deti boli prekvapené. Boli zvyknuté, že som po minulé roky nosil čiapku, ale toto nečakali. Ja som sa teraz na nich viac pripravil a bolo evidentne vidieť, že ich to potešilo, vytiahli si mobily a fotili sa so mnou," povedal vodič.Na Mikuláša za volantom reagovali aj ľudia vonku na uliciach. "Určite je to pre nich pekný deň, pre mňa tiež, lebo rozdať radosť a vidieť, že sa z toho ľudia tešia, je super pocit. Nápad sa teda ujal," doplnil Fábry."Je to krásne prekvapenie, ja som sa s takým niečím ešte nestretol, a to už mám nejaký rok za sebou. Je to milé, nenachádzam slov. Je to krásne a veľké potešenie," komentoval Mikuláša za volantom cestujúci Ondrej.S iniciatívou prišiel samotný šofér, ako i vedenie SAD Prievidza, ten podľa svojich slov nevedel, či sa jeho nápadom úplne inšpirujú na rok aj jeho kolegovia, ale verí, že budú mať aspoň mikulášske čiapky. "Aj Mikuláš dostáva darčeky. Úsmev od ľudí, to je najväčší darček," dodal Fábry.