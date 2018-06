Hlohovec zakúpi a nemocnici zapožičia sonograf

Na ilustračnej snímke sonograf. Foto: TASR/Alexandra Mošková Foto: TASR/Alexandra Mošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 29. júna (TASR) – Mesto Hlohovec zakúpi za zhruba 18.000 eur sonograf pre potreby pacientov miestnej Nemocnice s poliklinikou Hlohovec (NsP), s.r.o. Prístroj nefunguje už zhruba dva týždne a pacienti musia za vyšetrením cestovať do blízkych miest Trnava alebo Piešťany.povedal pre TASR konateľ spoločnosti Martin Bobrovský. Sonograf však neprejde do majetku NsP, zostane vo vlastníctve mesta, informoval primátor Miroslav Kollár.Spoločnosti ho bude radnica zapožičiavať. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva. Dôvodom je, že medzi samosprávou (49 percent akcií) a majoritným akcionárom s.r.o. (51 percent) sú v poslednom období nedorozumenia. Vedú až k tomu, že Kollár poslanecký zbor 28. júna na rokovaní zastupiteľstva informoval, že ponúkol väčšinovému vlastníkovi NsP Klimati Logistic, s.r.o. začatie rokovaní o podmienkach, za ktorých by bol ochotný odisť zo spoločnosti a predať svoj podiel mestu.uviedol primátor.