Odporcovia dohody s Macedónskom podali žalobu na najvyšší súd

Atény 29. júna (TASR) - Grécki oponenti kompromisu o novom názve susedného Macedónska podali vo štvrtok žalobu na gréckom najvyššom súde s cieľom vyhlásiť predmetnú dohodu za protiústavnú, informuje agentúra AP.Skupina organizácií je proti dohode, podľa ktorej sa Macedónsko v budúcnosti má volať Republika Severné Macedónsko, ako aj proti stiahnutiu námietok Grécka proti prípadnému budúcemu členstvu Macedónska v NATO. Oponenti vyzvali grécky najvyšší súd, aby dohodu "ako zo zlého sna" anuloval.Skupina v žalobe namieta, že predbežná dohoda, ktorú vyrokovali premiéri oboch krajín, sa mala ratifikovať v gréckom parlamente ešte predtým, ako ju 17. júna podpísali ministri zahraničných vecí Grécka a Macedónska.V žalobe sa tiež uvádza, že dohoda môže viesť k zmenám na severných hraniciach Grécka, spôsobujea mala by prejsť referendom, píše AP.Dohoda má v oboch krajinách svojich odporcov. Radikáli namietajú, že obsahuje príliš veľa ústupkov voči druhej strane. Macedónsky prezident Gjorge Ivanov tento týždeň oficiálne odmietol podpísať dohodu, ktorú už ratifikoval macedónsky parlament. Odôvodnil to tým, že je protiústavná. Parlament bude o nej rokovať opäť na budúci týždeň a po jej opätovnom ratifikovaní ju už Ivanov nebude môcť blokovať.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by však malo dôjsť až po referende, ktoré je naplánované na september alebo október. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Premiér Zoran Zaev tento týždeň už avizoval, že v prípade neúspešného referenda zo svojej funkcie odstúpi.