Hlubocký: Záujem o cestovanie vlakmi má v budúcnosti potenciál rásť

Bratislava 9. októbra (TASR) – Počet cestujúcich vlakmi sa v posledných rokoch zvyšuje. Záujem o železničnú dopravu má pritom aj v budúcnosti potenciál ďalej rásť. Na konferencii Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s názvom 100 miliónov cestujúcich pre slovenské vlaky to uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.priblížil Hlubocký s tým, že nárastu pomohlo aj opatrenie vo forme bezplatného cestovania pre isté skupiny obyvateľstva.dodal. Nárast medzi predchádzajúcim a týmto rokom očakáva na úrovni viac ako 2 miliónov cestujúcich.Podľa jeho slov je vidieť, že ľudia chcú cestovať železnicou.poznamenal s tým, že železničná doprava je jednou z najekologickejších. Aj preto sa ZSSK uchádza o podporu širokej verejnosti, ale aj politikov práve pre túto formu dopravy.Železničná spoločnosť podľa Hlubockého robí opatrenia, aby priviedla viac cestujúcich do vlakov.zdôraznil.Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku sú v celkovom objeme 383 miliónov eur. Spoločnosť kupuje 46 ucelených jednotiek s finančnou podporou Európskej únie (EÚ). Nakupuje tiež päť elektrických jednotiek a jeden rušeň do Vysokých Tatier z vlastných zdrojov. Rovnako z vlastných zdrojov kupuje ZSSK 35 nových vozňov do diaľkovej dopravy a modernizuje 84 vozňov.Hlubocký zároveň doplnil, že z európskych zdrojov sa pripravuje projekt technicko-hygienickej údržby v hodnote viac ako 100 miliónov eur. "podotkol. Ide o tri pracoviská, ktoré by mali byť vo Zvolene, Humennom a Nových Zámkoch.