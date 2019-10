Parlamentné voľby v Poľsku vyhrá asi PiS, absolútnu väčšinu nemá istú

Na snímke rokovacia sála poľského parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 9. októbra (TASR) - V Poľsku vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) by mala vyhrať nedeľňajšie parlamentné voľby, ale zatiaľ nie je jasné, či získa aj väčšinu potrebnú na to, aby zostavovala vládu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na výsledky posledných prieskumov verejnej mienky.Z nich vyplýva, že 42-48 percent z celkovo 30 miliónov zaregistrovaných voličov v Poľsku je pripravených odovzdať svoj hlas kandidátnej listine PiS na čele s premiérom Mateuszom Morawieckým.Aby mala PiS v parlamente absolútnu väčšinu, musela by vo voľbách získať najmenej 231 zo 460 poslaneckých mandátov.Prieskumy verejnej mienky prognózujú strane PiS výrazne vyšší zisk hlasov vo voľbách než najsilnejšiemu opozičnému zoskupeniu, Občianskej koalícii (KO).KO združuje okrem iných aj kresťanskodemokratickú Občiansku platformu (PO), propodnikateľskú liberálnu stranu Moderná (Nowoczesna), proeurópsku liberálnu Iniciatívu Poľska a Zelených. KO by mohla vo voľbách od voličov dostať od 26 do 28 percent hlasov.Keď sa strana PiS v roku 2015 dostala k moci, presadila niekoľko sporných reforiem v justícii, ktoré boli terčom ostrej kritiky zo strany právnickej komunity a mali za následok aj spory s Európskou komisiou.