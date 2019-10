Hluché dni mieria do kín, v premiére ich uvedie Jeden svet

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 11. októbra (TASR) - Jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet uvedie v piatok v Bratislave premiéru filmu Hluché dni. Nový slovenský poetický poviedkový film nakrútil režisér Pavol Pekarčík.Štyri poviedky Hluchých dní zobrazujú malého Mariána, ktorý obdivuje Van Damma a túži sa stať rušňovodičom, hoci nikdy nepočul zvuk húkajúcej lokomotívy či pískania koľajníc. Tínedžerka Sandra zas miluje futbal, sníva o kariére futbalistky a najviac zo všetkého by sa rada stretla s Ronaldinhom, traja nepočujúci súrodenci Karmen, Kristián a Roman snívajú o záchode a skutočnej obývačke, ktorú si stavajú na smetisku v diere v zemi. A divák sleduje aj mladých nastávajúcich rodičov Alenu a Reného, ktorí dúfajú, že sa im narodí zdravé počujúce dieťa.Príbehy o snoch siedmich nepočujúcich detí z rómskych osád zaznamenával Pekarčík od roku 2012.hovorí režisér a k novinke dodáva: "Hluché dni sú pre Pekarčíka sólo debutujúcim celovečerným filmom. Nakrúcal ho sedem rokov. "priblížil Pekarčík, ktorý so svojimi protagonistami z rómskych osád Petrová, Špišské Bystré, Kecerovce a Luník IX. aj po dokončení filmu udržuje blízke vzťahy a pomáha im.Po svetovej premiére na MFF Karlove Vary a slovenskej premiére na festivale Jeden svet (9. - 13. 10.), na ktorom sa uchádza o hlavnú cenu v súťažnej sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva, vstúpia Hluché dni do kinodistribúcie. Snímku prináša do kín od 11. októbra spoločnosť Filmtopia.