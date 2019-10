Plasty ohrozujú aj vtáky, akcentuje Svetový deň sťahovavého vtáctva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bonn/Ženeva 12. októbra (TASR) - Ochrana sťahovavého vtáctva pred plastami je hlavnou myšlienkou Svetového dňa sťahovavého vtáctva v roku 2019. Téma tohtoročného tohto svetového dňa dostala podobu výzvy: Chráňte vtáky, buďte riešením pre znečistenie plastami!Svetový deň sťahovavého vtáctva sa od roku 2018 koná dva razy za rok - druhú sobotu v máji a októbri. V tomto roku teda 11. mája a 12. októbra.Vlani sa dve najväčšie svetové kampane zamerané na ochranu vtáctva - Medzinárodný deň migrácie vtákov a Svetový deň sťahovavého vtáctva - spojili a vytvorili novú spoločnú kampaň so zjednoteným názvom Svetový deň sťahovavého vtáctva. Cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o nevyhnutnosti chrániť sťahovavé vtáctvo a jeho hniezdiská.Plastový odpad ohrozuje všetko vtáctvo, upozornila webová stránka Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Znečistenie životného prostredia plastovým odpadom postihuje celú faunu na celom svete a postihuje vysoký počet živočíšnych druhov vrátane veľrýb, korytnačiek, rýb a vtáctva.Plasty nachádzajúce sa vo svetových oceánoch a na zemi sa už našli v tráviacom systéme vtákov, rýb i veľrýb a naďalej znečisťujú vodné plochy i zem. "Planéta Zem sa dusí v plastovom odpade, a to platí aj pre vtáctvo, ktoré však zohráva dôležitú úlohu pre život na planéte," uviedla vo vyhlásení pre médiá webová stránka tohto svetového dňa.Pre vtáctvo znamená plastové znečistenie tri hrozby:1) Nestráviteľnosť plastov - všadeprítomná hrozba, ktorá sa týka mnohých druhov. Ide o to, že vtáky si zmýlia plastový odpad s potravou a zomrú od hladu preto, lebo žalúdok majú zaplnený nestráviteľnými plastami.2) Vtáky používajú plasty aj ako materiál pri stavbe hniezd namiesto konárikov a listov. Plasty môžu spôsobiť zranenia a znížiť tak mobilitu aj mláďat.3) Odhodené či opustené rybárske siete spôsobujú mnohé úmrtia či nehody pre vtáctvo - morské, sladkovodné i vnútrozemské. Najviac postihnutými sú však morské vtáky.S ročnou produkciou vyše 300 miliónov ton patrí plastový medzi najpoužívanejšie materiály. Ľuďom často uniká, že to, čo použijú len raz, prípadne krátkodobo, má životný cyklus 20-500 rokov.Počet morských vtákov, ktoré hynú na následky plastového odpadu, dosahuje v súčasnosti milión a neustále sa zvyšuje. Už existujúce výskumy zdôrazňujú naliehavosť situácie: Nielenže 90 percent morských vtákov už má plast v žalúdku, ale tento ukazovateľ dosiahne do roku 2050 hranicu 99 percent.Medzinárodné spoločenstvo musí vykonať naliehavé opatrenia, aby sa znížil počet prípadov zbytočných zranení alebo úhynu migrujúcich vtákov v dôsledku plastového znečistenia, vyzývajú odborníci z Dohovoru o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euráziou (AEWA).Svetový deň sťahovavého vtáctva v tomto roku predstavuje jedinečnú príležitosť spojiť sa v úsilí a spoločne riešiť tento závažný narastajúci environmentálny problém, podčiarkol AEWA.Svetovú kampaň organizujú aktivisti AEWA a Dohovoru o sťahovavých druhoch (CMS). Oba medzinárodné dokumenty sú uložené v nemeckom Bonne a ich cieľom je zachovanie prirodzeného života sťahovavého vtáctva. Dokumenty spravuje Program OSN pre životné prostredie (UNEP).Na Slovensku a v stredoeurópskom priestore si ornitológovia pripomínajú Medzinárodný deň vtáctva 1. apríla. Oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman v roku 1900.