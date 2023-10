Hnedé členkové čižmy: 4 trendy štýly na rôzne príležitosti

Tento kúsok totiž na trhu nájdete v stovkách rôznych prevedení, preto sa budú hodiť k elegantnej dáme, mladistvej rebelke aj k žene, ktorá miluje uvoľnený štýl. Viete, ako si hnedé členkové čižmy vybrať a ktoré modely sú najtrendovejšie?

Hnedé členkové čižmy ocení každá žena

Práve sychravá jeseň a mierna zima sú obdobím, počas ktorého členkové čižmy využívame najčastejšie. V obchodoch nájdete mnohé farby a prevedenia, no dnes sa bližšie pozrieme práve na kúsky v hnedej farbe. Aj keď by ste možno povedali, že čierne sú viac univerzálne, opak je pravdou. Práve hnedé členkové čižmy krásne zladíte k rôznym typom aj farbám outfitu. Vedia o tom aj módne domy, preto počas tejto sezóny prišli s novými trendy modelmi. Poďme sa pozrieť na 4 najtrendovejšie z nich a to, ako ich nosiť na rôzne príležitosti.

Model č. 1: do práce aj na rodinnú oslavu

Ako prvý model vyberáme členkové čižmy z kože, ktoré sú vo farbe čokoládovej hnedej. Na prvý pohľad je jasné, že ide o vysoko kvalitné topánky, ktoré vďaka ich nadčasovému dizajnu môžete nosiť aj niekoľko sezón. Vynikajú čistým dizajnom, jednoduchými líniami aj drobnými detailmi ukrytými v zlatej pracke či zlatom zipse. Typ špičky je hranatý, čo im pridáva na elegantnom vzhľade. Každá dáma určite ocení hrubý opätok, vďaka ktorému nohy vyzerajú o čosi dlhšie a štíhlejšie. Obujte si ich k volánovým šatám s dlhým rukávom v okrovej či zelenej farbe. Na vrch si prehoďte kožušinovú vestičku či béžový kabát, nezabudnite na zlatý opasok.

Model č. 2: na každodenné nosenie

Hnedé členkové čižmy v štýle chelsea boots sú perfektné na každý deň. Tento model vyniká masívnou podrážkou, ktorá je štýlová a funkčná zároveň. Dobre vás totiž ochráni pred chladom aj mokrými ulicami. Vďaka semišovému prevedeniu pôsobia čižmy hravo, ľahko ich skombinujete k rôznym outfitom. Vyskúšajte napríklad biele skinny džínsy, veľký hrubý sveter v béžovej farbe a crossbody kabelu.

Model č. 3: pre ženy, ktoré rady vytŕčajú z davu

V našom výbere nemôže chýbať model hnedých členkových čižiem, ktoré zaujmú na prvý pohľad. A to hneď vďaka trom aspektom – špicatý tvar, atypický opätok a jemné prešívanie. Aj keď ide o čižmičky na vyššom opätku, opäť sa môžete spoľahnúť na ich pohodlnosť. Krásne vyniknú s pletenými šatami v horčicovej, červenej alebo krémovej farbe. Odporúčame vám v tomto prípade staviť na pančušky so vzorom, napríklad malé srdiečka či bodky.

Model č. 4: do školy aj na celodenný výlet

Aj praktické a funkčné topánky môžu vyzerať štýlovo. Čo tak staviť na tento model, ktorý vám prinesie komfort počas celej doby nosenia? Hnedé členkové čižmy sú ozvláštnené vyvýšenou kontrastnou podrážkou, šnúrkami a efektným prešívaním. Obujte si ich k pohodlným džínsom voľného strihu a k mikine, ktorú v prípade chladného počasia doplníte prešívanou bundou.

Ideálne hnedé členkové čižmy

Že neviete, ktorý zo spomenutých modelov si vybrať? Najskôr sa zamyslite nad vaším celkovým šatníkom. Aké farby a materiály v ňom prevládajú? Aký štýl oblečenia nosíte najčastejšie? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu. Následne si premyslite, či hľadáte hnedé členkové čižmy na každodenné nosenie alebo skôr ako doplnok k elegantným outfitom. V neposlednom rade sa zamyslite nad tým, či budete v topánkach zdolávať niekoľko kilometrov denne, alebo vám bude vyhovovať vyšší opätok a tenká podrážka na kratšie vzdialenosti. Teraz vám už musí byť jasné, aké hnedé členkové čižmy potrebujete. Vyberte si ich v kamennom či internetovom obchode CCC, kde na vás čakajú desiatky trendy modelov.