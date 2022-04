Hnúšťa zrekonštruuje vnútroblok, obyvatelia sa dočkajú nového cyklookruhu či detského ihriska

Projekt sa pripravoval dva roky

Pribudnú nový cyklookruh či ihriská

2.4.2022 - V meste Hnúšťa pripravili rekonštrukciu vnútrobloku na sídlisku 1. mája 908 až 909. Ako pre agentúru SITA povedal primátor mesta Roman Lebeda, samospráva bola úspešná vo výzve Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, v rámci ktorej získala nenávratný finančný príspevok 688 495,56 eur.V histórii mesta ide o najväčší objem financií získaných z eurofondov. Spolu s vlastnými zdrojmi mesta je celková schválená výška oprávnených výdavkov projektu 724 732,17 eur. Aktuálne prebieha výberové konanie na zhotoviteľa.„Tento projekt sme pripravovali celé dva roky a mali sme ho napísaný už v predstihu, čakali sme iba na zverejnenie výzvy, aby sme projekt podali medzi prvými. Je to dôkaz kvalitnej a dôslednej práce projektových pracovníkov na našom úrade. Projekt zároveň pripomienkovali poslanci, občania i členovia výboru mestskej časti,“ uviedol primátor.Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Hnúšťa a adaptácia verejného priestoru na zmenu klímy a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku.Rekonštrukciou vnútrobloku sa podstatne zvýši atraktivita vnútorných dvorov a záujem o voľnočasové aktivity. V rámci projektu budú opravené a vybudované chodníky, vzniknú nové uzatvárateľné kontajnerové stojiská, verejné osvetlenie a kamerový systém.Pribudne detské ihrisko a basketbalové ihrisko, nový cyklookruh a korčuliarsky okruh, workoutové ihrisko, zdroj pitnej vody – fontánka, altánok, veľké množstvo zelene a priestor pre venčenie domácich zvierat.Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol pôvodne plánovaný na marec 2022 s ukončením hlavných aktivít projektu o 10 mesiacov – v decembri 2022. „Termín je posunutý a začiatok realizácie by sa mal uskutočniť v júni 2022 a ukončenie v marci 2023 v prípade, že do toho času prebehne kontrola,“ uzavrel Lebeda.