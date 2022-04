Kto nakoniec obsadí post komisára pre deti? V hre je Hatráková a kandidáta bude mať aj Sme rodina

Malo by sa prestať politizovať

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Koalícia sa bude snažiť nájsť zhodu na spoločnom kandidátovi na post komisára pre deti, ktorého sa nepodarilo ani na štvrtýkrát v parlamente zvoliť. Nateraz je v hre aj meno poslankyne Kataríny Hatrákovej (klub OĽaNO), ktorá dokázala získať spomedzi všetkých kandidátov najväčšiu podporu a vlani v decembri ju od kresla komisárky pre deti delil v parlamente jeden chýbajúci hlas.Poslankyňa Hatráková agentúre SITA povedala, že jej kandidatúra je možná. „Nie na sto percent, ale stále je to v hre,“ poznamenala. Ako ďalej uviedla, zatiaľ nemá žiadne predbežné prísľuby o tom, že by ju niektorý z poslancov navrhol.„Je asi zreteľné, že tu nejde o deti, sú silné politické tlaky a rôzne záujmy. Áno, tá téma sa komunikuje, nemám prísľub od nikoho a ani som ho pre túto chvíľu nežiadala,“ uviedla v odpovedi na otázku, kto z poslancov ju znovu navrhne.Podľa Hatrákovej by koalícia a opozícia mali mať jedného kandidáta, pretože čo iné má poslancov spájať ako téma detí.„Za toho polroka sa táto téma tak brutálne spolitizovala, tak veľa povedala o tom, ako nám na tých deťoch nezáleží a ako ich vieme iba používať. Myslím si, že teraz nielen koalícia, ale ak si chceme ako ľudia zachovať tvár, tak aj koalícia s opozíciou by mali mať jedného kandidáta. Už sa prekročili všetky červené čiary a treba sa k tomu postaviť tak, ako si to tá téma zaslúži. Už by sa malo prestať politizovať a hľadať tam nejaké iné záujmy,“ zhodnotila poslankyňa.Poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) doteraz navrhoval za komisárku pre deti psychologičku Máriu Vargovú . Na ďalšej schôdzi parlamentu už Dostál poslancom nebude a nepríde teda ani so žiadnym kandidátom. Stal sa totiž štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. Dostál sa pre agentúru SITA vyjadril, že koalícia by sa mala dohodnúť na jednom mene kandidáta, ktoré bude vyhovovať všetkým.„Nemusia byť všetci nadšení z toho kandidáta alebo kandidátky, ale nemalo by to byť v polohe, že si v koalícii nevedia predstaviť, že by takému kandidátovi dali hlas. Nepovažujem za veľmi vhodný spôsob obsadzovania tejto funkcie, že sa dávajú konkurenčné návrhy a potom sa hľadí na to, či náhodou nebude niekto zvolený s podporou opozície,“ zhodnotil Dostál.Svoju doterajšiu kandidátku Vargovú považoval za veľmi dobrú z ľudského, odborného i morálneho hľadiska. Nepredpokladá však, že by sa v koalícii našla na jej podpore väčšinová vôľa.Poslanec parlamentu a podpredseda Sme rodina Jozef Lukáč povedal, že koalícia sa posnaží dohodnúť sa na jednom mene. „Myslím si, že by to bol ideálny stav. V pozadí lietajú niektoré zaujímavé mená, takže uvidíme,“ prezradil pre agentúru SITA. Pripustil, že svojho kandidáta bude mať aj Sme rodina Skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Mária Šofranko Peter Pollák ml. tento týždeň vyzvali mimovládne organizácie pracujúce v oblasti práv detí, aby navrhli vhodných kandidátov na post komisára pre deti.Tento post zastáva exministerka práce za stranu Smer – sociálna demokracia Viera Tomanová . Kým parlament nezvolí jej nástupcu, bude pokračovať vo funkcii. Skončiť mala vlani v decembri.