Hnutie OĽANO malo ku koncu roka 45 členov, snem zatiaľ neplánuje

Vládne hnutie OĽANO nateraz neplánuje snem, ku koncu roka malo 45 členov. Pre TASR to uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Aj po odchode poslanca Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce Milana Kaplana z OĽANO by tak malo mať hnutie dostatok členov.





"V súčasnosti neplánujeme zasadnutie snemu," reagovalo hnutie na otázku, či bude mať v blízkom čase riadny snem. Posledný malo v novembri minulého roka. Pravidelný snem hnutia sa vtedy pre pandémiu konal per rollam.Predsedníctvo OĽANO sa po novembrovom sneme nezmenilo, hnutie si opätovne zvolilo za podpredsedov Eduarda Hegera, Júliusa Jakaba, Jaroslava Naďa, Jozefa Viskupiča a Michala Šipoša. Predsedu si hnutie nevolilo, ostal ním Igor Matovič. Toho zvolili na poslednom riadnom sneme v októbri 2019. Podľa stanov hnutia by sa mal predseda voliť na štvorročné obdobie a snem sa má konať minimálne raz za rok. Predseda ho môže zvolať aj vtedy, ak o to napríklad požiada aspoň tretina členov hnutia.Mediálny tím OĽANO vtedy pripomenul, že tento rok oslávi hnutie desiate výročie svojho vzniku. Hovorilo sa i o možnej oslave spoločným stretnutím po skončení sa pandémie.